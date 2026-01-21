Ολυμπιακός: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Αναντολού Εφές την Πέμπτη (22/1, 19:30), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε στο πρόσωπο μετά από δυνατό χτύπημα του Όσεϊ Μπρίσετ με το χέρι του σε προσπάθεια για κόψιμο, 1:35΄΄ πριν τη λήξη του χθεσινού αγώνα (20/1) με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ, με τον Μπρίσετ να χρεώνεται με αντιαθλητικό φάουλ και τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει από το παιχνίδι καθώς δεν αισθανόταν καλά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες και θ’ αποφασίσει στην Κωνσταντινούπολη ποιος θα μείνει εκτός δωδεκάδας απέναντι στην ουραγό του βαθμολογικού πίνακα (ισόβαθμη με τη Βιλερμπάν) Αναντολού Εφές.