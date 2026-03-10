Ολυμπιακός: 101 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου – Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη

Τα 101 χρόνια από την ίδρυσή του συμπληρώνει σήμερα (10/3) ο Ολυμπιακός, με τον ηγέτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, να στέλνει μήνυμα για την επέτειο του συλλόγου.

Ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρόλευκων», μέσω ανάρτησής του, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του Ολυμπιακού, επισημαίνοντας ότι ο σύλλογος αποτελεί διαχρονικό σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, την Ελλάδα και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, τόνισε ότι, με την έναρξη του δεύτερου αιώνα της ιστορίας του, ο σύλλογος παραμένει προσηλωμένος στις αξίες που τον καθοδηγούν από την ίδρυσή του το 1925, με στόχο να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να τιμά την ιστορία και την κληρονομιά του, επιδιώκοντας νέες επιτυχίες και μεγάλες στιγμές για τους φιλάθλους του.

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 ως σήμερα χωρίς να αλλάζουμε πορεία.

Καθώς μπήκαμε πλέον στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: να προστατεύουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του Συλλόγου μας. Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα.

Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας!

Χρόνια πολλά ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ.

Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός!

Βαγγέλης Μαρινάκης»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα γενέθλια του συλλόγου

«Πέρασαν 101 χρόνια από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η ιστορική συνάντηση στην ταβέρνα του Μοίρα στον Πειραιά και πάρθηκε η απόφαση να ιδρυθεί ο Ολυμπιακός. 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας, με επιτυχίες, συγκινήσεις και στιγμές που σημάδεψαν το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα. Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς, ο σύλλογος που έγινε σύμβολο πάθους και δύναμης και που έφτασε να συνιστά τη μεγαλύτερη δύναμη στον ελληνικό αθλητισμό και τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο στην Ευρώπη. Μια ιδέα για εκατομμύρια φιλάθλους, η οποία με πάθος ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει γενιές φιλάθλων.

Η ιδέα του Ολυμπιακού ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου του 1925, μετά τη συνάντηση των ιδρυτικών στελεχών του συλλόγου και την απόφαση να ιδρυθεί ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!

«Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλον “Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς” Σωµατείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωµατικής αγωγής παράτη νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής», αναφέρει το ιστορικό καταστατικό του συλλόγου.

Ο Ολυμπιακός γιγαντώθηκε και έχει ζήσει αξέχαστες στιγμές, με αμέτρητους τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με 49 πρωταθλήματα Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, 29 κύπελλα Ελλάδας, 19 νταμπλ και 5 Σούπερ Καπ. Και φυσικά την κορυφαία στιγμή της ιστορίας του συλλόγου, όταν την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Youth League με τους Νέους και το UEFA Europa Conference League!

«Φευγάτ’ από μπρος, φευγάτ’ από μπρος…!»

Από τα πρώτα του κιόλας χρόνια ο Ολυμπιακός είχε επιτυχίες και το 1930 δημιουργήθηκε ο πρώτος ύμνος του συλλόγου. Ο Μίμης Ξ. Βασιλειάδης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε τους στίχους και ο Γιάγκος Ε. Λαουτάρης τη μουσική. Ενός ύμνου που αναδείκνυε το πάθος και την αποφασιστικότητα του Ολυμπιακού όποτε έμπαινε μέσα στο γήπεδο.

Οι στίχοι του πρώτου ύμνου του συλλόγου

Φευγάτε από μπρος

Φευγάτε από μπρος

Στο γήπεδο μπαίνει ο Ολυμπιακός

Φτερά στα πόδια, καρδιά μες στα στήθια,

που ‘δωσαν θρίαμβους σαν παραμύθια,

παίζουν με τέχνη, ατρόμητοι λύκοι,

και τα φτερά της ξανοίγει η Νίκη.

Πασάρει ο ένας, ο άλλος σουτάρει,

ο εχθρός τα χάνει, σωστός πανικός,

αυτός προσέχει, εκείνος μαρκάρει,

θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός.

Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.

Παλληκάρια διαλεχτά, της Νίκης παιδιά,

δύναμη, τέχνη, ατσάλι, καρδιά,

ένα, δύο, τρία γκολ, παντού πανικός,

θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός.

Η πρώτη «μάχη» στην Ευρώπη

Το 1959 ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του ’59 οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν την τεράστια Μίλαν.

Παρά την ευρωπαϊκή απειρία οι Πειραιώτες πήραν την ισοπαλία με σκορ 2-2 κόντρα στη Μίλαν, ένα ματς το οποίο μνημονεύεται μέχρι και σήμερα.

Υποκλίθηκε και ο Πελέ!

Στις 04/07/1961 ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Σάντος σε φιλική αναμέτρηση, ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο σούπερ σταρ Πελέ, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η ιστορική νίκη με 2-1 του Θρύλου επί της αήττητης μυθικής Σάντος του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, έγινε τραγούδι και σύνθημα ενώ ταξίδεψε τον Ολυμπιακό σε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο Αντώνης Ποσειδώνας, ένας εκ των αμέτρητων μεγάλων που φόρεσαν τη θρυλική φανέλα του Ολυμπιακού, πέτυχε το ένα από τα δύο γκολ, απέναντι στην ομάδα του τεράστιου Βραζιλιάνου άσου. Το άλλο γκολ είχε σημειώσει ο Τάσος Σουρούνης, με ασύλληπτη βολίδα από τα 25 μέτρα! Στον νεότερο ύμνο του Ολυμπιακού, μνημονεύεται ακόμη η σπουδαία αυτή ποδοσφαιρική βραδιά, όπως και το θρυλικό μαν του μαν του Κώστα Πολυχρονίου στο «μαύρο διαμάντι» της Εθνική Βραζιλίας.

Του Μπούκοβι την ομαδάρα

Ακολούθησαν τα χρόνια της ομάδας του μεγάλου Μπούκοβι, του σπουδαίου Ούγγρου προπονητή, την διετία 1965-67. Πρωταθλητής Ελλάδος ο Ολυμπιακός στέφθηκε τη σεζόν 1965-66, αλλά και τη σεζόν 1966-67! Μία ομάδα με απίστευτους επιθετικούς ποδοσφαιριστές, τον Γιώργο Σιδέρη, τον Νίκο Γιούτσο, τον Βασίλη Μποτίνο, τον Παύλο Βασιλείου και τον Αριστείδη Παπάζογλου.

Η ομάδα του Πειραιά κέρδισε τους αντιπάλους της, με μεγάλα σκορ και δίκαια στέφθηκε πρωταθλήτρια και τις δύο χρονιές. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω, μερικά σπουδαία παιχνίδια, από τις δύο αγωνιστικές αυτές περιόδους, οι οποίες σημάδεψαν για πάντα την τεράστια ιστορία του Θρύλου: 5-0 με τον Εθνικό, 2-0 επί της ΑΕΚ, 3-0 επί του Άρη στο Χαριλάου, 4-1 επί της Προοδευτικής, 4-0 επί του Εθνικού, 4-0 επί της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, 3-0 στο Αίγιο επί του Παναιγιάλειου, 5-0 στα Τρίκαλα και απονομή πρωταθλήματος για τη σεζόν 1965-66! 3-0 επί του Απόλλωνα, 4-1 μέσα στα Μέγαρα επί του Βύζαντα, 3-0 τον Πανιώνιο και τον Πανσερραϊκό, στο Καραϊσκάκη, 6-0 επί του Ηρακλή, 4-0 επί του Παναθηναϊκού, 4-0 επί της Προοδευτικής και ξανά τίτλος για τον ΘΡΥΛΟ!

Ο Μπούκοβι δεν μπόρεσε να σταθεί σε συνθήκες στρατιωτικού καθεστώτος και απελάθη στην πατρίδα του (Ουγγαρία). Είναι χαρακτηριστικές οι στιγμές της αποχώρησης του με κόσμο να κλαίει και να καταριέται. Η ομάδα του Μπούκοβι κράτησε για πολλά χρόνια ένα ρεκορ με 11 συνεχόμενες νίκες σε αρχή Πρωταθλήματος, ρεκόρ που έσπασε η σύγχρονη ομάδα του Ολυμπιακού με προπονητή τον Μάρκο Σίλβα!

Ο νέος ύμνος από το 1980 έως σήμερα

Το 1980 ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αλλάξει τον ύμνο του, ο οποίος υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ο δεύτερος ύμνος του Θρύλου, τον οποίο γνωρίζουν σήμερα όλοι, γράφτηκε το 1980 από τους Σπύρο Βαλσαμάκη και Κωνσταντίνο Κιλιμάντζο και τον ερμήνευσε ο Χρήστος Βολιώτης. Εκατομμύρια φίλαθλοι του Ολυμπιακού τον έχουν τραγουδήσει σε όλον τον κόσμο, είτε για να πανηγυρίσουν κάποιο «ερυθρόλευκο» γκολ, ή απλά για δοξάσουν και να τιμήσουν τον Θρύλο!

Οι στίχοι του, μιλούν στην καρδιά του κάθε φιλάθλου του Ολυμπιακού, καθώς ενώνουν την παλιά με τη νέα εποχή της ομάδας, το ένδοξο παρελθόν με τις τεράστιες επιτυχίες και νίκες, με το λαμπρό μέλλον που ακολουθεί, περηφάνιας και δόξας!

Ο νέος ύμνος συναρπάζει τους απανταχού φιλάθλους, που καταλαβαίνουν τα ιδεώδη και την ιστορία που κουβαλάει αυτός ο τεράστιος σύλλογος. Μιλά για τη δυναμική της ομάδας, την αποφασιστικότητα που βγάζει μέσα στο γήπεδο, τους μεγάλους αγώνες που έχει δώσει όπου και αν αγωνίζεται και φυσικά την αιωνία δύναμη του Ολυμπιακού, τον πύρινο κόσμο του «που δε λυγά ποτέ…».

Ο «δαφνοστεφανωμένος» του ελληνικού αθλητισμού σημαίνει θέληση και πάνω απ’ όλα ευ αγωνίζεσθαι. Ολυμπιακός σημαίνει να αγωνίζεσαι και να παλεύεις πάντα για τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό! Τα λόγια και η μουσική του ύμνου, θα είναι για πάντα χαραγμένα στο μυαλό κάθε φιλάθλου που αγαπάει τον Θρύλο, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται!

Θρύλε των γηπέδων Ολυμπιακέ

δαφνοστεφανωμένε μεγάλε και τρανέ

έχεις δύναμή σου Ολυμπιακέ,

τον πύρινό σου κόσμο που δε λυγά ποτέ.

Ολυμπί Ολυμπί Ολυμπιακέ

ομάδα ομαδάρα μου,

μεγάλη μου αγάπη,

Ολυμπιακάρα μου.

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ

χιλιοτραγουδισμένε, στον κόσμο ξακουστέ.

Τρέμουν στ’ άκουσμά σου Ολυμπιακέ

κι ακόμα σε θυμούνται η Σάντος κι ο Πελέ.

Ολυμπί Ολυμπί Ολυμπιακέ

ομάδα ομαδάρα μου,

μεγάλη μου αγάπη,

Ολυμπιακάρα μου.

Η ημέρα που δάκρυσε ο Έφηβος…

Σε αυτήν την ιστορία των 101 ετών, η -τραγική- στιγμή που έχει μείνει στο πέρασμα του χρόνου και δε θα ξεθωριάσει ποτέ, είναι η τραγωδίας της 8 Φεβρουαρίου 1981, όταν 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, στις 8 Φεβρουαρίου 1981, 21 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους στη «Θύρα 7» του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όλα τα εισιτήρια της τότε αναμέτρησης είχαν εξαντληθεί. Το γήπεδο κατάμεστο από νωρίς, τα τραγούδια προάγγελος της γιορτής που επρόκειτο να ακολουθήσει με το σπουδαίο ματς. Κανείς όμως δεν μπορούσε να σκεφτεί τι θα επακολουθήσει…

Ο Ολυμπιακός είχε παραταχθεί με τους Σαργκάνη, Κυράστα, Βαμβακούλα, Παπαδόπουλο, Νοβοσέλατς, Κουσουλάκη, Περσία, Νικολούδη, Αναστόπουλο, Ορφανό και Γαλάκο. Απέναντι η ΑΕΚ με σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως ο Αρδίζογλου, ο Μπάγεβιτς, ο Μαύρος. Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε την Ένωση με 6-0, με 3 γκολ του Μάικ Γαλάκου και ένα των Κουσουλάκη, Ορφανού και Βαμβακούλα. Ο θρίαμβος είχε κάνει το Καραισκάκη «ηφαίστειο». Οι πλέον ενθουσιώδεις φίλαθλοι από τη Θύρα 7 έτρεξαν να βγουν από το γήπεδο για να πανηγυρίσουν την τεράστια νίκη.

Η θύρα, όμως, δεν ήταν ανοιχτή για να βγει με ασφάλεια ο κόσμος. Εκατοντάδες άνθρωποι έγιναν μια μάζα στη σκάλα πριν από την καταραμένη αυτή πόρτα. Ένας από τους φιλάθλους γλίστρησε και ακολούθως άρχισε να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, προκαλώντας ασφυξία. Οι φωνές του θριάμβου έγιναν κραυγές αγωνίας, πόνου, απόγνωσης. 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες ο τραγικός απολογισμός.

21 φίλαθλοι που πλέον είναι οι άγγελοι του Θρύλου

Παναγιώτης Τουμανίδης, 14 ετών

Κωνσταντίνος Σκλαβούνης, 17 ετών

Ηλίας Παναγούλης, 17 ετών

Γεράσιμος Αμίτσης, 18 ετών

Ιωάννης Κανελλόπουλος, 18 ετών

Σπυρίδων Λεωνιδάκης, 18 ετών

Ιωάννης Σπηλιόπουλος, 19 ετών

Νικόλαος Φίλος, 19 ετών

Ιωάννης Διαλυνάς, 20 ετών

Βασίλειος Μάχας, 20 ετών

Ευστράτιος Λούπος, 20 ετών

Μιχαήλ Κωστόπουλος, 21 ετών

Ζωγραφιά Χαϊρατίδου, 24 ετών

Σπυρίδων Ανδριώτης, 24 ετών

Κωνσταντίνος Καρανικόλας, 25 ετών

Μιχαήλ Μάρκου, 27 ετών

Κωνσταντίνος Μπίλλας, 28 ετών

Αναστάσιος Πιτσώλης, 30 ετών

Αντώνιος Κουρουπάκης, 34 ετών

Χρήστος Χατζηγεωργίου, 34 ετών

Δημήτριος Αδαμόπουλος, 41 ετών

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ! ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ…

Βαγγέλης Μαρινάκης: Ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου

Από το 2010 μέχρι και σήμερα, στο τιμόνι του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε αυτά τα 16 χρόνια στην ηγεσία του συλλόγου, η ποδοσφαιρική ομάδα έχει κατακτήσει 19 τίτλους, με ένα UEFA Europa Conference League, έντεκα Πρωταθλήματα, πέντε κύπελλα, ένα Youth League και ένα Super Cup.

Απόλυτα ξεχωριστή στιγμή η κατάκτηση δύο ευρωπαϊκών τροπαίων την ίδια σεζόν (2023-2024)! Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνική ομάδα κατάφερε να κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, ενώ ο Ολυμπιακός έγινε και η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη που κατόρθωσε να σηκώσει δύο τίτλους διοργανώσεων της UEFA την ίδια αγωνιστική περίοδο.

Αρχικά, οι Νέοι του Θρύλου σήκωσαν το UEFA Youth League και έγιναν πρωταθλητές Ευρώπης! Απέκλεισαν σε αυτήν την πορεία ομάδες όπως οι Ίντερ, Λανς, Μπάγερν Μονάχου και Ναντ, ενώ στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης νίκησαν με 3-0 τη Μίλαν.

Λίγο καιρό αργότερα, η πρώτη ομάδα έγραψε ιστορία, φτάνοντας σε ένα επίτευγμα που γράφτηκε με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Θρύλος κατέκτησε το UEFA Europa Conference League, κατάφερνοντας να αποκλείσει σε αυτήν τη διαδρομή τις Φερεντσβάρος, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε και Άστον Βίλα, επικρατώντας στον τελικό με 1-0 στην παράταση της Φιορεντίνα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας!

Ο Ολυμπιακός, όμως δεν έχει ταβάνι, το ταβάνι του είναι ο ουρανός.

Θρύλε μας, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!