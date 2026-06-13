Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός: Η μάχη για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας

Όλα οδηγούν στον απόλυτο τελικό! Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συγκρούονται το Σάββατο (13/6, 18:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Greek Basketball League, με έπαθλο τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας 2026.

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (13/6) – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, Μουντιάλ, F1

Οι δύο «αιώνιοι» έφτασαν στο 2-2 μετά από τέσσερις συναρπαστικές αναμετρήσεις, εξαντλώντας τα περιθώρια της σειράς και μετατρέποντας το Game 5 σε έναν αγώνα δίχως αύριο. Το πλεονέκτημα έδρας ανήκει στον Ολυμπιακό, ο οποίος ολοκλήρωσε αήττητος την κανονική περίοδο με 24 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Παναθηναϊκό με ρεκόρ 19-5.

Το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις δύο ώρες. Παράλληλα, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα συγκεντρωθούν στο T-Center, όπου η «πράσινη» ΚΑΕ θα προβάλλει τον αγώνα σε γιγαντοοθόνη, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να ζήσουν μαζί την πιο κρίσιμη αναμέτρηση της χρονιάς.

Παναθηναϊκός: Ανοίγει το T-Center για τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό

Οι δύο τελευταίοι τελικοί επιβεβαίωσαν τη φήμη των ντέρμπι «αιωνίων», με τον τέταρτο αγώνα να κρίνεται έπειτα από δύο παρατάσεις. Αυτή τη φορά, όμως, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Ο νικητής θα στεφθεί πρωταθλητής, ενώ ο ηττημένος θα δει τη σεζόν να ολοκληρώνεται με πικρό τρόπο.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η αναμέτρηση διεξάγεται σε ένα τεταμένο κλίμα, καθώς οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της επικαιρότητας κατά τη διάρκεια της σειράς, με τιμωρίες, καταγγελίες και έντονες αντιπαραθέσεις. Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος χωρίς απρόοπτα, ώστε στο τέλος της βραδιάς νικητής να είναι και ο ελληνικός αθλητισμός.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 93-86: Επικράτησαν στη 2η παράταση του Game 4 οι «πράσινοι» και ισοφάρισαν 2-2 – ΒΙΝΤΕΟ

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για 12η φορά σε ένα Game 5 τελικών με τους «ερυθρόλευκους» να κερδίσουν τα τρία και τους «πράσινους» τα οκτώ από τα προηγούμενα 11:

1995: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 45-44

1996: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 73-38

1999: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 53-62

2001: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-63

2007: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 89-76

2008: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 90-76

2012: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-76

2014: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 82-71

2017: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 51-66

2018: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 84-70

2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 87-82