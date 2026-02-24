Ουμπέρ – Τσιτσιπάς 2-0: Πρόωρο «αντίο» στο Ντουμπάι

Σταμάτησε πρόωρα η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ντουμπάι, καθώς ο Έλληνας τενίστας, υπερασπιστής του τίτλου, γνώρισε την ήττα από τον Ούγκο Ουμπέρ με 2-0 σετ (6-4, 7-5) στον 1ο γύρο.

Οι δύο τελευταίοι νικητές του τουρνουά ATP 500 στο Ντουμπάι κλήθηκαν να αναμετρηθούν μεταξύ τους στον πρώτο γύρο, με το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος γνώρισε την ήττα από τον 27χρονρο Γάλλο, με 2-0 σετ (6-4, 7-5) ύστερα από αγώνα που διήρκεσε 1 ώρα και 26 λεπτά.

Defending champ is out 👀 Ugo Humbert puts in a clinical display to defeat Tsitsipas 6-4 7-5 and move through in Dubai #DDFTennis pic.twitter.com/ZYT51DdZY6 — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Έλληνας τενίστας δημιούργησε ευκαιρία για να σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του στο 5ο game, αλλά την απώλεσε και στη συνέχεια δέχθηκε break στην πιο καθοριστική στιγμή, με τον Γάλλο να κλείνει το σετ με 6-4.

Ανταγωνιστικό ήταν το δεύτερο σετ, με τον Ούγκο Ουμπέρ να σβήνει δύο ακόμη break Point στο 1ο game και τον Τσιτσιπά άλλα δύο στο 8o. Και πάλι ο Γάλλος, όμως ολοκλήρωσε το σετ με υπέρ του break, με το οποίο διαμόρφωσε το 7-5.