ΟΦΗ: Live η παρέλαση του κυπελλούχου Ελλάδος στους δρόμους του Ηρακλείου

Παρακολουθήστε σε live streaming από το Ηράκλειο τη γιορτή που έχει διοργανώσει ο ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Χρήστος Κόντης με τους ποδοσφαιριστές του, με ανοιχτό πούλμαν, ντυμένο στα πορτοκαλί – τα χρώματα του ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό – θα κάνουν μια πανηγυρική παρέλαση, από το “Γεντί Κουλέ”, την ιστορική μας έδρα, ως την “καρδιά” της πόλης, για να γιορτάσουν όλοι την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η πορεία του πούλμαν θα ξεκινήσει από το γήπεδο “Θ. Βαρδινογιάννης” και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά, Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια θα περάσει από τις οδούς Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα “Λιοντάρια” και τη Λότζια και θα επιστρέψει στο “Θ. Βαρδινογιάνης” μέσω της παραλιακής οδού.

«Σήμερα γράφουμε ιστορία όλοι μαζί. Βγείτε στα μπαλκόνια, κατεβείτε στους δρόμους, φωνάξτε, τραγουδήστε, ζήστε το! Αυτές οι στιγμές είναι δικές μας! Είμαστε οι νικητές του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026!» αναφέρει ο ΟΦΗ σε ανακοίνωσή του.

