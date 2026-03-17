Ο Αργεντινός τερματοφύλακας Σέρχιο Ρομέρο «κρέμασε» τα γάντια του

Ο διεθνής Αργεντινός τερματοφύλακας Σέρχιο Ρομέρο, φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014, αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 39 ετών, ενώ βρίσκεται χωρίς ομάδα, όπως μετέδωσαν τη Δευτέρα (16/3) τα αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρομέρο, που ξεκίνησε την καριέρα του πριν από 20 χρόνια στη Ράσινγκ Αβεγιανέδα, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, αγωνίστηκε σε αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους: στην Άλκμααρ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ολλανδίας το 2009, στη συνέχεια στη Σαμπντόρια στην Ιταλία, αλλά και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα από ένα σύντομο πέρασμα ως δανεικός από τη Μονακό. Με τον σύλλογο του Μάντσεστερ κατέκτησε μεταξύ άλλων το Europa League το 2017.

Χρυσός Ολυμπιονίκης στο Πεκίνο το 2008, ο Σέρχιο Ρομέρο κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα από τον Ντιέγκο Μαραντόνα και κατέγραψε συνολικά 96 συμμετοχές με την Αργεντινή, συμμετέχοντας και σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα, το 2010 και το 2014.

Στην τελευταία διοργάνωση, που διεξήχθη στη Βραζιλία, ξεχώρισε ιδιαίτερα στον ημιτελικό στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Ολλανδία (4-2 πεν., 0-0 παρ.). Η «αλμπισελέστε», με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι, ηττήθηκε στη συνέχεια στον τελικό από τη Γερμανία (1-0 παρ.).

Κληθείς από τον Χόρχε Σαμπαόλι για το Μουντιάλ του 2018, ο Ρομέρο αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την αποστολή λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του το 2022, έπειτα από μια τελευταία εμπειρία στην Ευρώπη με τη Βενέτσια, αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στη Μπόκα Τζούνιορς και πέρυσι στην Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι πλέον θα μπορούσε να δοκιμάσει μια καριέρα ως προπονητής.