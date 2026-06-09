Ο βοηθός του Έργκιν Άταμαν επεσήμανε ότι οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού όταν παίζουν στο ΣΕΦ – ΒΙΝΤΕΟ

Λακωνικός στις δηλώσεις του μετά το τέλος του Game 3 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκό ήταν ο συνεργάτης του Έργκιν Άταμαν, Χρήστος Σερέλης, επισημαίνοντας με νόημα ότι στους δυο τελικούς που έχουν γίνει στο ΣΕΦ οι βολές είναι 61-18 υπέρ των γηπεδούχων.

Μιλώντας στη συνέντευξη τύπου, μετά το τέλος του τρίτου τελικού, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού (102-92), ο βοηθός προπονητή του «τριφυλλιού», ανέφερε πως στους τελικούς αγωνίζονται δύο ομάδες υψηλού επιπέδου, όμως στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας οι βολές είναι 61-18, υπέρ των ερυθρολεύκων.

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Δεν θα σπαταλήσω πολύ τον χρόνο σας. Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ υψηλού επιπέδου ομάδες, το ξέρετε πολύ καλά, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές, παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μία παρατήρηση. Τροφή για σκέψη για όλους μας».