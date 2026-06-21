Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον «Ζοτς» 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το ΟΑΚΑ.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ στη δημοσίευσή του στο Instagram με τον «Ζοτς» έγραψε: «Η ιστορία συνεχίζεται» και συνόδευσε τη λεζάντα με hashtag «Ο Βασιλιάς επέστρεψε» (#TheKingIsBack).

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Ο διάδοχος του Αταμάν και το «βαρύ» παρελθόν στο ΟΑΚΑ

Ο «Ζοτς» αναλαμβάνει τα ηνία του τριφυλλιού διαδεχόμενος τον Εργκίν Αταμάν στην άκρη του πάγκου, με την επιστροφή του να ξυπνά μνήμες από την απόλυτη κυριαρχία των προηγούμενων ετών.

Κατά την πρώτη του, άκρως επιτυχημένη 13ετή θητεία στον Παναθηναϊκό (1999-2012), ο κορυφαίος προπονητής οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση:

5 τροπαίων EuroLeague (2000, 2002, 2007, 2009, 2011)

11 Πρωταθλημάτων Ελλάδας (2000, 2001, 2003-2011)

7 Κυπέλλων Ελλάδας (2003, 2005-2009, 2012)

Η μετέπειτα πορεία του

Μετά την αποχώρησή του από την Αθήνα το 2012, ο Ομπράντοβιτς συνέχισε να συλλέγει τίτλους.

Στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε κατάφερε να σκαρφαλώσει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης το 2017, ενώ παράλληλα κατέκτησε 4 πρωταθλήματα (2014, 2016, 2017, 2018) και 3 κύπελλα Τουρκίας (2016, 2019, 2020).

Από το 2021 έως και τα μέσα της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, βρέθηκε στο τιμόνι της αγαπημένης του Παρτίζαν, με την οποία πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα Σερβίας (2025) και δύο τίτλους στην Αδριατική Λίγκα (2023, 2025).