Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουάρντα

Ποδοσφαιριστής του Ηρακλή είναι και με τη βούλα ο Αμρ Ουάρντα.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός ξεκίνησε τη σεζόν στην ΑΕΛ και στη Super League 1 αλλά αφέθηκε ελεύθερος και έκλεισε στον Ηρακλή με στόχο να τον βοηθήσει ν’ ανέβει στη μεγάλη κατηγορία.

Αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι της 10ης Ιανουαρίου με τη Νίκη Βόλου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Amr Warda.

Ο 32χρονος διεθνής Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός (γεν. 17/9/1993, Αλεξάνδρεια), με ύψος 1.76μ., αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ και επιτελικός μέσος.

Ο Warda έκανε τα πρώτα του βήματα στην Αίγυπτο με την Al Ahly, ενώ στην Ευρώπη έχει σημαντική διαδρομή με παρουσία σε Παναιτωλικό, ΠΑΟΚ, Ατρόμητο, ΑΕΛ, Βόλο, Πανσερραϊκό, αλλά και στην Κύπρο με τις ομάδες της Ανόρθωσης και του Απόλλωνα Λεμεσού.

Με την Eθνική ομάδα της Αιγύπτου μετράει πάνω από 20 συμμετοχές, έχοντας βρεθεί στην αποστολή για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε σε Panserraikos και Atromitos, ενώ μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα της ΑΕΛ στη Super League.

Ο Amr Warda ενσωματώνεται άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας μας και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητικού τιμ από τις επόμενες προπονήσεις.

Καλωσορίζουμε τον Amr στην οικογένεια του Ηρακλή και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας».

