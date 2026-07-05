Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον Άρη

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο «ριζώνει» στο «Nick Galis Hall», καθώς υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με την ΚΑΕ.