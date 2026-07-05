Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον Άρη

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Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο «ριζώνει» στο «Nick Galis Hall», καθώς υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με την ΚΑΕ.
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ARIS B.C. (@aris.basketball.club)
Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ARIS B.C. (@aris.basketball.club)
Πηγή enikos.gr
ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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