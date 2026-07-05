Αθλητικά

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον Άρη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον Άρη

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο «ριζώνει» στο «Nick Galis Hall», καθώς υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με την ΚΑΕ.

 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ARIS B.C. (@aris.basketball.club)

Πηγή enikos.gr