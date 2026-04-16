«Ο Λιόλιος είναι ο φυσικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πατρών» καταγγέλλει η ΚΑΕ Αμαρουσίου – Η απάντηση του προέδρου της ΕΟΚ

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η ΚΑΕ Αμαρουσίου το απόγευμα της Πέμπτης (16/4), στα γραφεία του ποινικολόγου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, παρουσιάζοντας καταγγελίες που αφορούν τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Ευάγγελο Λιόλιο.

Όπως έγινε γνωστό, η ΚΑΕ Αμαρουσίου έχει καταθέσει καταγγελία στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΟΚ, επικαλούμενη υλικό που περιλαμβάνει ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του κ. Λιόλιου και του προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου. Σύμφωνα με όσα υποστηρίχθηκαν, το περιεχόμενο του υλικού αυτού εγείρει ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και τήρησης της θεσμικής δεοντολογίας, με την υπόθεση να τίθεται πλέον στην κρίση των αρμόδιων οργάνων.

Αναλυτικά:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε δίπλα μας σε αυτήν τη στιγμή που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Μετά από σοβαρή μελέτη του υλικού που μου δόθηκε και μετά τη μελέτη του Αρείου Πάγου για το αν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μηνύματα του προέδρου της ΕΟΚ και τον προπονητή της εποχής εκείνης στον τότε προπονητή του Προμηθέα Πατρών που δεν συνάδουν με το μπάσκετ που έχει φιλάθλους εκατομμύρια που πιστεύουν πως η ηγεσία του αθλήματος ενδιαφέρεται συνολικά για το καλό του και όχι μόνο μίας ομάδας των Πατρών.

Το υλικό είναι γραπτά μηνύματα που έχει ανταλλάξει ο κύριος Ευάγγελος Λιόλιος με τον τότε προπονητή του Προμηθέα Πατρών, κύριο Παπαθεοδώρου. Με αυτά τα μηνύματα, ο κύριος Λιόλιος είναι μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του εαυτό του.

Όλα αυτά τα μηνύματα έχουν κατατεθεί στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΟΚ, η οποία θα τα κρίνει και θα τα αξιολογήσει. Η νόμιμη βάση είναι το άρθρο 27 του νόμου 2725/99.

Τα μηνύματα αφορούν την περίοδο 2023-2025. Θα έλεγα στον κύριο Λιόλιο αν δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και αν είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει να κρύψει τίποτα, να τα δημοσιοποιήσει και να τον κρίνουν όλοι.

Αν τοποθετηθεί πως είναι προσωπικά δεδομένα και δεν είναι προς δημοσίευση θα δούμε μαζί τι αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο και τι όχι. Δεν θα αναφερθούμε μεμονωμένα στα μηνύματα αυτά καθώς είναι πάρα πολλά, αλλά σε μερικά από αυτά. Ο κύριος Λιόλιος είναι πρόεδρος της ΕΟΚ και χωρίς καμία αμφιβολία είναι ο φυσικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πατρών.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Το σόι σου: Σάββας και Λυδία σε κρίση Τουρκία: 162 συλλήψεις για αναρτήσεις που «εξυμνούσαν» τις αιματηρές σχολικές επιθέσεις Ο Έντι Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά στη Μελόνι – «Καμία ιταλική κυβέρνηση δεν έκανε όσα εκείνη» – ΒΙΝΤΕΟ Τηλεδιάσκεψη ηγετών για την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών – Μητσοτάκης: «Ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας»

Αυτό αποδεικνύεται με δικά του μηνύματα που αναφέρεται στο πρόσωπό του ως “ το αφεντικό της ομάδας”. Σε περιπτώσεις μεταγραφής παικτών αναφέρει πως οι παίκτες που θέλουν να αγωνιστούν στην ομάδα της Πάτρας “ θα λένε στο αφεντικό πως θέλουν να αγωνιστούν στην ομάδα” και δεν θα αξιώνουν χρήματα. “ Το αφεντικό” θα κάνει αυτό που χρειάζεται για το οικονομικό σκέλος.

Ο ίδιος ο κύριος Λιόλιος σε άλλα μηνύματά του αναφέρει πως “ δεν κατάφερα να βρεθώ στο πλευρό της ομάδας, γιατί είχα δυστυχώς, υποχρεώσεις με την ΕΟΚ”. Το θεσμικό του καθήκον το αναφέρει ως “ δυστυχώς” μπροστά στο ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί στο παιχνίδι του Προμηθέα και “ να προστατέψει την ομάδα”.

Είναι λυπηρές αυτές οι συμπεριφορές καθώς φίλαθλοι ακόμα και παιδιά που αγαπούν το μπάσκετ, έχουν πληγωθεί, έχουν απογοητευτεί, βλέποντας πως δεν υπάρχει ισονομία στο άθλημα αυτό.

Πιστεύω πως η επιτροπή δεοντολογίας διαβάζοντας τα μηνύματα αυτά, θα πρέπει άμεσα, αφού βρίσκεται σε ευθεία και μετωπική σύγκρουση με το θεσμικό του καθήκον, θα πρέπει είτε να παραιτηθεί, είτε να δώσει εξηγήσεις.

Ας πάει στην ομάδα του, με κάθε δικαίωμα, να ηγηθεί και να κλείνει τα συμβόλαια των παικτών και τον προπονητών, όμως στην ΕΟΚ πρέπει να ηγείται ένας άνθρωπος που έχει μία ομάδα, την Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ, και όλες τις ομάδες μαζί από κάτω.

Με μεγάλη δυσαρέσκεια βρίσκομαι σε αυτή τη θέση να μοιραστώ μαζί σας ομιλίες που δεν περίμενα ποτέ να χρειαστεί να μεταφέρω. Έναν πρόεδρο Ομοσπονδίας που μιλάει με αυτόν τον τρόπο και αυτά τα μηνύματα και περιφρονεί τον ανταγωνισμό του αθλήματος. Να διαπραγματεύεται με έναν παίκτη που θέλει να πάει στην εθνική ομάδα. Δεν είναι άδικο αυτό απέναντι στις άλλες ομάδες;

Σε όλη μου τη ζωή όταν έχω στο πλευρό μου τον Άρειο Πάγο και το δίκιο δεν φοβάμαι να δεχτώ επιθέσεις. Τις αποκρούω και στο τέλος το δίκιο και ο νόμος επικρατούν. Σας λέω λοιπόν πως υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα που θίγει το θέμα της διαιτησίας.

Στις 5 Μαρτίου 2025 υπάρχει μήνυμα προς τον κύριο Παπαθεοδώρου, το οποίο ο ίδιος αναφέρει, ως αυστηρά απόρρητο. Του γνωστοποίησε τη σύνθεση των διαιτητών της επόμενης αναμέτρησης της ομάδας του, δύο ημέρες πριν δημοσιευτούν. Ο πρόεδρος που θα έπρεπε να προστατεύει την ανεξαρτησία της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας. Εκείνος που θα έπρεπε να την προστατεύει.

Αυτή η σχέση του λοιπόν αρκείται στο να τον ενημερώνουν για τη σύνθεση της επιτροπή; Μπορούν να σταματήσουν εκεί οι καχυποψίες που έχουν ζώσει το ελληνικό μπάσκετ; Ποιος θα πει μετά πως μια άσχημη διαιτησία δεν είναι μία παρέμβαση του προέδρου και της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας;

Σταματάμε εδώ και θα σας πω κάτι ακόμη. Αυτοί οι διαιτητές, όταν δημοσιευτούν τα ονόματά τους, θα φανεί πως με τον τρόπο που σφύριζαν, προκλήθηκαν τεράστια επεισόδια από φιλάθλους της ΑΕΚ, της ιστορικής ΑΕΚ, του ιστορικού Άρη και του ιστορικού ΠΑΟΚ και συμπτώσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή δεοντολογίας.

Συλλέγουμε στοιχεία και όποιος επιθυμεί να μας προσφέρει νέα στοιχεία. Αν χρειαστεί μπορεί να απευθυνθούμε και στον φυσικό φυσικό δικαστή, τον Έλληνα εισαγγελέα για να διερευνηθεί αν υπάρχουν πέρα από πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο.

Κάνω έκκληση στον ηγέτη του Παναθηναϊκού κ. Γιαννακόπουλο, στους ηγέτες του Ολυμπιακού τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, μαζί με όλους τους ηγέτες του ΠΑΟΚ, του Άρη, της ΑΕΚ. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να ματώνουν οικονομικά. Που προσπαθούν να κάνουν το πρωτάθλημά μας ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Να υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι να περιμένουν να ξεκινήσει ένας αγώνας.

Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να δεχθούν, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος στον κορυφαίο θερμό του μπάσκετ. Ένας άνθρωπος ο οποίος από τα μηνύματά του αποδεικνύεται χωρίς αμφιβολία, ότι κύριο μέλημά του είναι το πώς θα τα πάει αγωνιστικά ο Προμηθέας. Δεν είναι δουλειά του προέδρου της ΕΟΚ να διαπραγματεύεται αμοιβές παικτών και προπονητών, ούτε είναι η δουλειά του να λέει στον προπονητή της ομάδας του, ποιοι θα είναι οι διαιτητές δύο ημέρες πριν τον αγώνα.

Υπάρχει ένορκη κατάθεση του κ. Παπαθεοδώρου που μαρτυρά πως τους θεωρούσε και “ καλούς διαιτητές”.

Καλώ τους προέδρους των ομάδων να ομονοήσουν και δεν είναι μία καταγγελία που θέλει να διχάσει τους συλλόγους, αλλά να τους ενώσει. Με αυτές τις σκέψεις θα πρέπει να συγχαρώ τον πρόεδρο του Αμαρουσίου ο οποίος κατέθεσε τη συγκεκριμένη καταγγελία χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Είναι ταυτισμένος με το ελληνικό μπάσκετ και μόνη του έγνοια είναι να υπάρχει ισονομία και ισότιμες σχέσης. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια τον προπονητή της ομάδας κ. Παπαθεοδώρου, που γνωρίζοντας πως θα δεχθεί επίθεση, έδωσε στη δημοσιότητα αυτά τα ντοκουμέντα για το καλό του ελληνικού μπάσκετ».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ δήλωσε: «Θα ήθελα να βάλω έναν τίτλο στη σημερινή διαδικασία. “ Εμείς τολμήσαμε”. Τολμήσαμε γιατί έχουμε έναν πρόεδρο που δεν έχει βγει ούτε μία φωτογραφία και υπηρετεί μόνο το μπάσκετ. Όλο το μπάσκετ ξέρει τι συμβαίνει. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Ένα σωματείο με το μέγεθος του Αμαρουσίου πήρε το βάρος και βγήκε μπροστά. Να δείξει ότι το μπάσκετ εδώ και καιρό δεν παίζεται με ίσους όρους. Ελπίζουμε να βρούμε συμμάχους και όχι αντιπάλους στο πλευρό μας».

Τέλος, η δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου είπε: «Προχωρήσαμε σε αυτήν την καταγγελία επειδή φαίνεται πως με αυτές τις συμπεριφορές δεν υπάρχει σεβασμός στις επενδύσεις των ομάδων του αθλήματος. Θυμίζουμε ο νυν πρόεδρος εξελέγη με κοινή απόφαση των ομάδων, όμως με αυτά τα δεδομένα δεν φαίνεται πως είναι κατάλληλος».

Λιόλιος: «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»

Δήλωση με αιχμές εξέδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, στον απόηχο της έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η ΚΑΕ Αμαρουσίου, απαντώντας στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν εις βάρος του.

Ο επικεφαλής της ΕΟΚ, με σύντομη τοποθέτηση, έκανε λόγο για προσπάθεια υπονόμευσης της προόδου του ελληνικού μπάσκετ, ενώ -σύμφωνα με πληροφορίες- φέρεται να έχει ήδη προσφύγει στα αρμόδια όργανα καταγγέλλοντας ότι έχει δεχθεί εκβιασμό σχετικά με την υπόθεση.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη.

Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».