Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είδε από κοντά τον Λάντο Νόρις να κερδίζει το ουγγρικό Γκραν Πρι

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις (McLaren), κέρδισε το ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1, παίρνοντας την καρό σημαία μπροστά από τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και τον Κίμι Αντονέλι (Mercedes). Στην πίστα Χανγκαρόρινγκ της Βουδαπέστης βρέθηκε κι ο μπασκετμπολίστας Νίκολα Μιλουτίνοφ.

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Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού δημοσίευσε ένα story από το FP της Formula 1, δείχνοντας την ευθεία εκκίνησης/τερματισμού με τα μονοθέσια να περνούν από μπροστά του.

Επιστρέφει τον Αύγουστο

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ απολαμβάνει τις διακοπές του, πριν επιστρέψει τον επόμενο μήνα στην Ελλάδα, για την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

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Ο σέντερ του Ολυμπιακού έζησε από κοντά την ατμόσφαιρα αγώνα της F1.