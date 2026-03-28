Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μονακό και κάνει… all-in για την 6άδα της Euroleague

O Παναθηναϊκός επικράτησε με 107-97 των προβληματικών αλλά και… φορμαρισμένων (μετρούσαν τρεις συνεχόμενες νίκες) Μονεγάσκων στο «Telekom Center Athens» και συνεχίζει να διεκδικεί δυναμική μία απευθείας θέση στα playoffs της Euroleague.

Σε ένα ματς που δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα όσον αφορά τη νίκη, η ομάδα του Έργκιν Άταμαν πέτυχε ξανά 107 πόντους (όσους και πριν τρεις ημέρες κόντρα στην Ντουμπάι BC) και συνέχισε την αντεπίθεσή του με στόχο την είσοδο στην πρώτη 6άδα. Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Κέντρικ Ναν με 25 πόντους (9/22 σουτ) και 5 ασίστ, ενώ για τη Μονακό έκανε σπουδαίο ματς ο Έλι Οκόμπο (24 πόντοι, 13 ασίστ) με τις προσπάθειές του να μην αρκούν. Πλέον, το “τριφύλλι” μετράει 20 νίκες και 14 ήττες, όσες και η 6η Ζάλγκιρις Κάουνας, με τη μάχη για μία θέση στην πρώτη 6άδα της κατάταξης να προμηνύεται… καυτή.

Το πρώτο τρίλεπτο είχε αρκετά λάθη από πλευράς Μονακό και άστοχα σουτ για τον Παναθηναϊκό. Ο Σορτς έτρεξε “πράσινες” επιθέσεις, ιδιαίτερα όσες προέκυψαν από κλεψίματα είτε του ίδιου, είτε των συμπαικτών του και οδήγησε το “τριφύλλι” σε ένα αρχικό +4 (11-7, 5′). Το σύνολο του Μαρκοϊσβίλι απάντησε με ένα σερί 5-0 και προηγήθηκε για πρώτη φορά, με τον Μπλόσμγκεϊμ να “χτυπάει” την ρακέτα των γηπεδούχων σε διαφορετικές περιπτώσεις. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με αρκετές εναλλαγές στην πρωτοπορία και τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με έναν πόντο (16-15).

Ο Τολιόπουλος ξεκίνησε εντυπωσιακά το δεύτερο δεκάλεπτο με πέντε συνεχόμενους πόντους, μέσα στους οποίους κι ένα εντυπωσιακό καλάθι με φάουλ, όμως η Μονακό έβρισκε συνεχώς λύσεις, εν προκειμένω με τρίποντα των Νέντοβιτς και Μίροτιτς. Τόσο οι προσπάθειες του Φαρίντ στο “ζωγραφιστό”, όσο κι ένα τρίποντο του Ερνανγκόμεθ έστειλαν εκ νέου τον Παναθηναϊκό στο +5 (29-24, 13′). Στη συνέχεια, η παρουσία του Γκριγκόνις έδωσε επιπλέον ώθηση στους γηπεδούχους, καθώς πρώτα με ένα τρίποντο κι έπειτα με δύο ριμπάουντ σε άμυνα κι επίθεση, οδήγησε την ομάδα του στο +8 (36-28, 15′), ξεσηκώνοντας το γήπεδο. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, το σύνολο του Άταμαν… πάτησε το πόδι στο γκάζι με τον Ναν να “ζεσταίνεται”, τον Γκριγκόνις να βάζει τρίποντο και τον Σορτς να σφραγίζει με buzzer-beater το +17 (52-35) του πρώτου ημιχρόνου.

Ο ρυθμός στις αρχές του δευτέρου μέρους ήταν εξαρχής υψηλός, με τη Μονακό να προσπαθεί σταδιακά να πλησίασε, κάτι που κατάφερε με προεξάρχοντα τον Οκόμπο, ο οποίος μείωσε στους 11 (60-49, 24′). Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός βρήκε απαντήσεις με τον Λεσόρ να δίνει πόντους από το ζωγραφιστό, ενώ ο Ναν… αφυπνίστηκε και με νέο τρίποντο έδειξε το δρόμο στους συμπαίκτες του, σε ένα “άστοχο” βράδυ κατά γενική ομολογία. Τον εν λόγω δρόμο ακολούθησε ο Σλούκας, ο οποίος με δύο τρίποντα και δύο βολές οδήγησε τους γηπεδούχους στο +19 (74-55, 28′), μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ 78-62 υπέρ του “τριφυλλιού”.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ένα άμεσο τρίποντο του Μίροτιτς κι ένα έμμεσο ως απάντηση από τον Ναν. Ο Αμερικανός λίγο μετά έβαλε ακόμα ένα σουτ έξω από τα 6.75μ., με αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα να συνεχίζει να διατηρεί τη διαφορά σε επίπεδα που δεν την έκαναν να… αγχώνεται για τη νίκη. Ακολούθως ήταν η σειρά του Όσμαν να σκοράρει για τρεις, με το παιχνίδι να έχει… χαλαρώσει πλέον, καθώς έμοιαζε σχεδόν σίγουρο το όνομα του νικητή (91-75, 35′). Ένα μικρό σερί 4-0 της Μονακό ανάγκασε τον Άταμαν να καλέσει τάιμ άουτ για καλό και για κακό. Οι παίκτες του στη συνέχεια διαχειρίστηκαν την υπέρ τους κατάσταση και κατάφεραν τόσο να επικρατήσουν, όσο και να πάρουν τη διαφορά των 8 πόντων από τον πρώτο αγώνα, έχοντας πια το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία με τους Μονεγάσκους.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97