Ο Πανσερραϊκός «άλωσε» την Τρίπολη κι ελπίζει στο θαύμα – Συγκλόνισαν οι έξι ηρωικοί φίλοι των «Λιονταριών» – ΦΩΤΟ

Έξι ηρωικοί φίλοι του Πανσερραϊκού βρέθηκαν στην Τρίπολη για να δουν τον αγώνα της ομάδας τους κόντρα στον Αστέρα στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Oι Σερραίοι λοιπόν δεν ήταν μόνοι τους σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι. Οι έξι φίλοι της ομάδας ήταν στις κερκίδες του γηπέδου, προκειμένου να δείξουν έμπρακτα την υποστήριξή τους στην ομάδα τους.

Το θετικό για τους έξι ήταν ότι η ομάδα των Σερρών κέρδισε με 0-1 και διατήρησε την ελπίδα ζωντανή.

Η αποβολή του Εβγκένι Γιαμπλόνσκι στο 28ο λεπτό διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το σκηνικό στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα. Το γκολ του Αντρέι Ιβάν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ήταν το επιστέγασμα της καλής εμφάνισης των παικτών του Ζεράρ Σαραγόσα. Ο,τι κι αν δοκίμασε στο δεύτερο ημίχρονο – στο ντεμπούτο του – ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεν ευδοκίμησε.

Το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Αστέρα Τρίπολης να συμπληρώνει τέσσερις διαδοχικές ήττες και εννέα στις δέκα τελευταίες αγωνιστικές και, μοιραία, να αποδοκιμάζεται έντονα. Με 16 βαθμούς οι Αρκάδες παραμένουν στην προτελευταία θέση, στο -5 από ΑΕΛ και Παναιτωλικό – αλλά πλέον νιώθουν καυτή την ανάσα του Πανσερραϊκού που ανέβηκε στους 15. Οι Σερραίοι, που πήραν το πρώτο εκτός έδρας «τρίποντο» στη σεζόν το οποίο και πανηγυρίστηκε δεόντως από τους πέντε (5) φίλους τους που βρέθηκαν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», συγκέντρωσαν επτά βαθμούς στην τελευταία τετράδα αγώνων και (δικαιούνται να) ελπίζουν.