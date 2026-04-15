Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα να ενταχθεί στη «νέα εποχή» της EuroLeague μαζί με πάνω από 10 ομάδες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EuroLeague μετά το Διοικητικό Συμβούλιο της Τρίτης 14/4, περισσότερες από δέκα ομάδες έχουν υποβάλει επιστολές ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στη διευρυμένη λίγκα από την επόμενη σαιζόν και μία από αυτές είναι ο ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να δείχνει έτοιμη για τη συμμετοχή στην επόμενη μέρα της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Γηραιάς Ηπείρου.

Η διοίκηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει μεγάλα σχέδια για τον ΠΑΟΚ, έχοντας ήδη δώσει τα «κλειδιά» στον σπουδαίο Ιταλό τεχνικό, Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα πιάσει δουλειά από το καλοκαίρι στον «Δικέφαλο του Βορρά». Όμως, αυτή η κίνηση ήταν μόνο η αρχή για τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.

Εδώ και καιρό ήταν ξεκάθαρη η πρόθεση του ΠΑΟΚ να είναι μέσα στη νέα εποχή της EuroLeague και πλέον αυτό έχει πάρει επίσημη μορφή, καθώς οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν αίτημα να ενταχθούν στη διοργάνωση, όπως έκαναν κι άλλες ομάδες που δεν έχουν μόνιμη άδεια στην κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μετά το συμβούλιο που έγινε την Τρίτη (14/4) στη Βαρκελώνη μεταξύ των μετόχων της λίγκας, η EuroLeague έκανε γνωστό ότι πάνω από δέκα ομάδες θέλουν να μπουν στη μελλοντική επέκταση του πρωταθλήματος, έχοντας υποβάλει επιστολές ενδιαφέροντος στη διοργανώτρια αρχή και μία από αυτές είναι και ο ΠΑΟΚ.

Θετική και η Φενέρμπαχτσε

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προκύπτει από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηςEuroLeague, πολύ κοντά στο να υπογράψει μόνιμη άδεια με την Euroleague είναι και η Φενέρμπαχτσε.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής ομάδας δήλωσε θετικός για την επέκταση της συμφωνίας με το νέο 10ετές συμβόλαιο, ωστόσο την απόφαση θα την πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Φενέρμπαχτσε, μετά από έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει γι’ αυτό το θέμα σύντομα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης από την πλευρά της ζήτησε κάποια έξτρα στοιχεία και αναμένεται να απαντήσει θετικά και εκείνη με τη σειρά της. Διορία έχουν οι «Μαδριλένοι» μέχρι τις 30/06 αλλά το σώμα της Euroleague τους ζήτησε να απαντήσουν πιο νωρίς για να καταρτιστεί έγκαιρα το καλεντάρι. Η Βιλερμπάν εκπροσωπήθηκε και εκείνη στη συνεδρίαση, αλλά δεν άνοιξε τα χαρτιά της, όσον αφορά τη δική της θέση.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σέρμπος στον Realfm 97,8: Δεν θέλουμε η Ελλάδα να εργαλειοποιηθεί ποτέ σε μια σύγκρουση ηγεμονικών αναθεωρητισμών μεταξύ Τελ Αβίβ και Άγκυρας Ιρανικό τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό, σύμφωνα με το Fars Λέσβος: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι – Αναστέλλονται δρομολόγια πλοίων Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

Πηγές: Ertsports – Gazetta