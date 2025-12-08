Ο Σάββας Παντελίδης νέος προπονητής της ΑΕΛ

Μετά τους Γιώργο Πετράκη και Στέλιο Μαλεζά, τη σκυτάλη στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet παίρνει ο Σάββας Παντελίδης.

Στην επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρονται τα εξής:

“Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Σάββα Παντελίδη στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Ατρόμητο, Άρη, ΑΕ Λεμεσού και Αστέρα Τρίπολης και έχοντας διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο νέος προπονητής αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα βρίσκεται από αύριο Τρίτη (09/12) στη προπόνηση της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Σάββα Παντελίδη στη μεγάλη «βυσσινί» οικογένεια και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του”.