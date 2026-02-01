Ο 22χρονος ομογενής Γιώργος Φρανκς κατέρριψε ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη στα 400 μ. κλειστού στίβου

Ο 22χρονος ομογενής από τις ΗΠΑ, Γιώργος Φρανκς κατάφερε να γράψει ιστορία στον ελληνικό στίβο, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα κλειστού στίβου που είχε θέσει ο Κώστας Κεντέρης το 1999.

Ο νεαρός αθλητής που αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα τερμάτισε τον αγώνα σε 46.16″, βελτιώνοντας κατά 0.20″ την επίδοση του Κεντέρη (46.36″) που παρέμενε ακλόνητη για 27 χρόνια.

Η επίδοση αυτή σημειώθηκε στους κολεγιακούς αγώνες του NCAA στο Φαγιετβίλ, όπου ο Φρανκς τερμάτισε πέμπτος, αγωνιζόμενος με την ομάδα του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.

Η προηγούμενη επίδοση του αθλητή ήταν στα 46.76 και αποδεικνύει ότι είναι αθλητής υψηλού επιπέδου, που βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις του.

Στον ανοικτό στίβο έχει ρεκόρ 45.20 και και όπως όλα δείχνουν θα στοχεύσει και στην κατάρριψη αυτής του της επίδοσης στο μέλλον.