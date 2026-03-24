Πέδρο Μαρτίνεθ για το Βαλένθια – Ολυμπιακός: «Είναι τρελοί οι παίκτες μου, νομίζουν ότι θα νικήσουν όλα τα παιχνίδια»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια (24/03/26, 21:30) για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τον προπονητή των Ισπανών, Πέδρο Μαρτίνεθ, να τοποθετείται για την αναμέτρηση και την εικόνα της ομάδας του.

Η Βαλένθια αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης, καθώς διεκδικεί τη 2η θέση της κατάταξης μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας του, εκφράζοντας την έκπληξή του για την ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζει, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία των παικτών του. «Αν έχουμε 20 νίκες είναι γιατί έχουμε παίξει όλα τα παιχνίδια με την ιδέα πως μπορούσαμε να τα είχαμε κερδίσει όλα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι πως πιστεύει πως μπορεί πάντα να νικήσει, ωστόσο, είναι ψέμα. Είναι τρελοί οι παίκτες μου! Δεν είμαστε τόσο καλοί για να τα κερδίσουμε όλα, αλλά μου αρέσει που το πιστεύουν, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε περήφανοι πως είμαστε βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού την 33η αγωνιστική. Γελάω που το σκέφτομαι. Δεν φαινόταν στην αρχή της χρονιάς πως θα είμαστε τόσο δυνατή ομάδα».

Στη συνέχεια, ο τεχνικός της Βαλένθια αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, αλλά και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για ένα θετικό αποτέλεσμα. «Ο Ολυμπιακός διαθέτει σπουδαία ομάδα κι είναι σε πολύ καλή φόρμα. Νομίζω πως μπορούμε να νικήσουμε, αλλά θα χρειαστεί να επιστρέψουν οι τραυματίες μας και να παίξουμε πολύ καλά. Δεν είμαστε στα καλύτερά μας, προερχόμαστε από ήττες σε μία χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Έχει μπει η αμφιβολία στο κεφάλι μας, αλλά θα περάσει. Δεν προβληματίζομαι. Θα βελτιωθούμε στη συνέχεια, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε και να τα δώσουμε όλα. Τον νικήσαμε στην έδρα του, ήμασταν χαρούμενοι και σκεφτήκαμε πως είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά, όχι, μία νίκη δεν σε κάνει καλύτερη ομάδα από την άλλη, σημαίνει μόνο πως την νίκησες εκείνη την ημέρα. Ούτε η ήττα σημαίνει πως είσαι χειρότερη, σημαίνει μόνο πως σε νίκησε τότε. Η βελτίωση είναι το ζητούμενο».