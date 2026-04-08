Πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς – Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ

Θλίψη στον κόσμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, σε ηλικία 67 ετών.

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ένας εκ των πιο επιτυχημένων προπονητών Σερβία και το Μαυροβούνιο πέθανε σήμερα, ύστερα από μάχη που έδωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα με νεφρική νόσο, έχοντας υποβληθεί και σε μεταμόσχευση νεφρού στη Λευκορωσία το 2025.

Ο Βουγιόσεβιτς εισήχθη πριν από περίπου ένα μήνα στο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας προβλήματα σε καρδιά και πνεύμονες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του η κατάστασή του επιδεινώθηκε και τελικά πέθανε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου.

Ποιος ήταν ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς γεννήθηκε στην Ποντγκόριτσα, ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 1976 στις μικρές κατηγορίες της Παρτίζαν.

Η πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής ήταν στην OKK Βελιγραδίου και ακολούθησε η Μλάντοστ Ζέμουν. Από το 1985 έως το 1987 ήταν βοηθός προπονητή στην Παρτίζαν και στη συνέχεια ανέλαβε ως πρώτος προπονητής για δύο σεζόν, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς και το Κυπέλλου Γιουγκοσλαβίας. Στην πορεία εργάστηκε σε Γρανάδα, Ερυθρό Αστέρα, Μπρέσια, Πιστόια, Πεζάρο, Ράντνιτσκι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κέρδισε πέντε φορές την ABA League, δύο πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας, τρία πρωταθλήματα Σερβίας και Μαυροβουνίου, έξι πρωταθλήματα Σερβίας, δύο Κύπελλα Γιουγκοσλαβίας και δύο Κύπελλα Κόρατς. Τη σεζόν 2008-09 αναδείχθηκε «Προπονητής της Χρονιάς» στην EuroLeague.