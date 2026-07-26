Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

Η οικογένεια της FIBA θρηνεί την απώλεια του Οράσιο Μουρατόρε, σε ηλικία 74 ετών.

Ο Αργεντινός Μουρατόρε είχα διατελέσει πρόεδρος της FIBA από το 2014 έως το 2019 και στη συνέχεια πρόεδρος του Ιδρύματος FIBA ​​μεταξύ 2019 και 2023.

Πρωτοστάτησε κατά την εισαγωγή ενός νέου συστήματος αγώνων το 2017, με τα διεθνή παράθυρα να αποδεικνύονται σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για το μπάσκετ παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, πραγματοποιήθηκαν έξι νέα προκριματικά παράθυρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA 2019 σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Πριν γίνει πρόεδρος της FIBA, ο Μουρατόρε είχε διατελέσει πρόεδρος της FIBA ​​Americas από το 2009 έως το 2014. Ωστόσο, το ταξίδι και η αγάπη του για το άθλημα ξεκίνησαν στην πραγματικότητα, όταν έπαιζε μπάσκετ για την Tουκουμάν BB.

Αργότερα διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου από το 1983 έως το 1992, πριν διοριστεί πρόεδρος της συνομοσπονδίας μπάσκετ της Αργεντινής (CABB) από το 1992 έως το 2008.

Ο Μουρατόρε διετέλεσε, επίσης, πρόεδρος του Basketball Champions League Americas (BCL Americas) από την ίδρυσή του το 2019.

«Του οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχει κάνει»

Ο Έλληνας γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, δήλωσε:

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι που ακούσαμε για τον θάνατο του Οράσιο. Ήταν μια πολύ αγαπημένη και σεβαστή προσωπικότητα σε ολόκληρη την οικογένεια της FIBA ​​και όχι μόνο. ​​Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του.

Αφήνει μια απίστευτη κληρονομιά χάρη στην αφοσίωσή του στο άθλημά μας όλα αυτά τα χρόνια. Του οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχει κάνει για το μπάσκετ παγκοσμίως.

Ακόμα και όταν οι επίσημοι ρόλοι του είχαν τελειώσει, ο Οράσιο ήταν ακόμα πολύ ενεργός στην οικογένεια της FIBA ​​και ήταν παρών σε διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου του FIBA ​​AmeriCup 2025, αλλά και στο Σπίτι του Μπάσκετ. Κάθε φορά, η απέραντη ζεστασιά του και το πάθος του τόσο για το μπάσκετ όσο και για την αγαπημένη του Αργεντινή έλαμπαν πάντα».