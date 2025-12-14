Πέμπτη στην Ευρώπη η Ειρήνη Ντόβα

Πέμπτη θέση στην Ευρώπη για την Ειρήνη Ντόβα, αθλήτρια του ΑΟ Ταεκβοντό Αμπελώνα “ΕΥΖΗΝ” και μέλος της εθνικής ομάδας ταεκβοντό της χώρας μας, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Πρίστινα του Κοσόβου.

Η Ειρήνη Ντόβα, κέρδισε την αθλήτρια της Εθνικής Σλοβενίας Nika Rudolf με 2-0 και ηττήθηκε από την αθλήτρια της Κροατίας Mila Mastelic με σκόρ 2-1, η οποία κατέκτησε τελικά και το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -73kg Νέων Γυναικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ειρήνη Ντόβα προηγήθηκε στο σκόρ με 1-0, αλλά η αθλήτρια της Κροατίας κατάφερε να ανατρέψει το αποτέλεσμα και να αφήσει για λίγο την Ντόβα εκτός βάθρου και μεταλλίων, με αποτέλεσμα την 5η πανευρωπαϊκή διάκριση.

Το ΔΣ του συλλόγου και η πρόεδρος κα Κων/να Γκαγκανιάρα συγχαίρουν την αθλήτρια και τους προπονητές Μπάμπη Ντόβα, Μιχάλη και Σάββα Λάκη για την πανευρωπαϊκή διάκριση και για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στις τάξεις του συλλόγου με τις συνεχόμενες επιτυχίες της ομάδας Ταεκβοντό “ΕΥΖΗΝ” του Αμπελώνα σε διεθνές επίπεδο και κάνει περήφανους όλους τους Αμπελωνίτες, τον Δήμο Τυρνάβου και την Λάρισα.