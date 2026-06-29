Πέταξε στα 8,39 μέτρα ο Μίλτος Τεντόγλου στο Piraeus Street Long Jump

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Piraeus Street Long Jump 2026 με άλμα στα 8,39 μέτρα, επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ αγώνα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής έδειξε πως ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς όσο πλησιάζουν οι μεγάλες διοργανώσεις, κάνοντας μία εμφάνιση υψηλού επιπέδου μπροστά στο κοινό του Πειραιά.

Στην τρίτη προσπάθεια

Το πρώτο του άλμα ήταν στα 7,92 μ., όμως από τη δεύτερη προσπάθεια πέρασε στην κορυφή με 8,19 μ. Στην τρίτη προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,11 μ., ενώ στο τέταρτο άλμα σημείωσε 8,36 μ., καταρρίπτοντας το ρεκόρ της διοργάνωσης.

Ο Τεντόγλου κράτησε το καλύτερο για το τέλος. Στην έκτη και τελευταία προσπάθειά του έφτασε στα 8,39 μ., βελτιώνοντας εκ νέου το ρεκόρ αγώνα και ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την παρουσία του στη διοργάνωση.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Τζεράια Ντέιβις με άλμα στα 8,21 μ., ενώ τρίτος ήταν ο Λούβο Μανιόγκα με 8,15 μ. Ο Γκέιλ κατέλαβε την τέταρτη θέση με 8,10 μ., ενώ πέμπτος ήταν ο Φλάτνες, επίσης με 8,10 μ.