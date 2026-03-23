Πέτρος Μάνταλος: Το συγκινητικό γράμμα στον γιο του για την αληθινή αγάπη του προς την ΑΕΚ

«Η απόφαση να μείνω δεν ήταν ποτέ απλώς μια επαγγελματική επιλογή. Ήταν υπόσχεση στους ανθρώπους που με εμπιστεύθηκαν, στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές και κυρίως στον εαυτό μου: Να μη φεύγω όταν τα πράγματα ζορίζουν», αναφέρει ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, σε βίντεο που γράφει ένα γράμμα στον γιο του και προβλήθηκε από τα ΠΑΕ στα μάτριξ του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Να ξέρεις ότι ο πατέρας σου δεν διάλεξε πάντα τον εύκολο δρόμο, αλλά εκείνον που ένιωθε σωστό», γράφει ο ποδοσφαιριστής που έχει ταυτιστεί όσο κανένας άλλος τα τελευταία χρόνια με τον ιστορικό σύλλογο, ενώ αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές που τον έκαναν πιο δυνατό.

«Δεν ήταν όλα εύκολα, υπήρξαν τραυματισμοί που πονούσαν περισσότερο από όσο φαινόταν. Ήττες που βάραιναν τα βράδια. Κριτική που καμιά φορά τρυπούσε την καρδιά», γράφει στο γράμμα, φέρνοντας στο μυαλό του τις δύο ρήξεις χιαστού. Μια τον Μάρτιο του 2015 στη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και μία τον Οκτώβριο του 2017 σε ένα ματς πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη.

Δείτε το βίντεο: