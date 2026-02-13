Παίκτης της ΑΕΛ Novibet o Γκαέλ Κακουτά

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει “την απόκτηση του Γκαέλ Κακουτά. Ο 34χρονος διεθνής Κογκολέζος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Κακουτά έχει τεράστια καριέρα και εμπειρία, καθώς αγωνίστηκε σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Αγγλία έπαιξε σε Τσέλσι (κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2010 και το κύπελλο), Φούλαμ, Μπόλτον, στην Ισπανία σε Λα Κορούνια, Σεβίλλη, Ράγιο Βαγιεκάνο, στην Ιταλία σε Λάτσιο, στη Γαλλία σε Αμιάν, Λανς, Ντιζόν και σε Ολλανδία στη Φίτεσε. Τελευταία του ομάδα ήταν η τουρκική Σακάριασπορ.

Είναι διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Κογκό, με το οποίο έχει 30 συμμετοχές και 5 γκολ

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Γκαέλ Κακουτά στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας.”