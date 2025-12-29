Παίκτης του Κολοσσού Ρόδου συνελήφθη για ναρκωτικά

Παίκτης του Κολοσσού Ρόδου συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας του νησιού, στο πλαίσιο υπόθεσης με ναρκωτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, στην κατοχή του μπασκετμπολίστα εντοπίστηκε ποσότητα χασίς, ενώ η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις περίπου 15:00. Οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και επενέβησαν τη στιγμή που ο παίκτης το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί και να του απαγγελθούν οι κατηγορίες.