Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πινγκ Πονγκ: Παρούσα στο Λονδίνο και η εθνική γυναικών

Η εθνική μας ομάδα των γυναικών επιτραπέζιας αντισφαίρισης, θα είναι παρούσα στο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί από τις 28 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου, στο Λονδίνο.

Η εντυπωσιακή αυτή εξέλιξη ήρθε εντελώς ξαφνικά ύστερα από την απόσυρση της συμμετοχής του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Για την αντικατάστασή του η διεθνής ομοσπονδία του αθλήματος (ITTF) υπολόγισε από τον τρέχοντα πίνακα αξιολόγησης του ομαδικού μία λίστα με έξι υποψήφιες χώρες και η Ελλάδα βρέθηκε μέσα σε αυτές. Εκδήλωσε άμεσα το ενδιαφέρον της, οι άλλες χώρες, που ήταν ψηλότερα στον πίνακα, δεν έκαναν ανάλογη κίνηση και η ITTF ειδοποίησε με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των γυναικών θ’ αντικαταστήσει τη νησιωτική χώρα της Καραϊβικής Θάλασσας.

Η Ελλάδα θα είναι στο 15ο γκρουπ του σταδίου 1 (Stage 1B όπως ονομάζεται, γιατί στο 1Α αρχίζουν τα 8 πρώτα φαβορί της διοργάνωσης) με επικεφαλής τη Σιγκαπούρη κι επίσης αντιπάλους την Ουγγαρία και την Αιθιοπία.

Το πρόγραμμα:

28/04 στις 21:30 Ελλάδα – Σιγκαπούρη

30/04 στις 14:30 Ελλάδα – Αιθιοπία

01/05 στις 14:30 Ουγγαρία -Ελλάδα

Οι ομάδες στο στάδιο 1Β, όπου φυσικά βρίσκεται και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των ανδρών, έχουν χωριστεί σε 14 ομίλους των 4ων και οι θέσεις πρόκρισης για τη φάση των «32» είναι 24.

Οι αγώνες της φάσης αυτής θα φιλοξενηθούν στο Copper Box Arena και οι πρώτοι κάθε ομίλου (14 ομάδες) προκρίνονται απευθείας στο Main Draw, στο OVO Arena Wembley. Έξι 2ες ομάδες θα προκριθούν επίσης, βάσει της καλύτερης αναλογίας νικών–ηττών (ομαδικοί αγώνες, ατομικοί αγώνες, σετ και πόντοι). Οι υπόλοιπες οκτώ 2ες ομάδες θα αγωνιστούν σε έναν νοκ άουτ προκριματικό και οι τέσσερις νικήτριες θα συμπληρώνουν τη φάση των «32».

Να σημειωθεί ότι η εθνική ανδρών έχει κληρωθεί στο 6ο γκρουπ με την Πορτογαλία (επικεφαλής), την Αλγερία και τη Νέα Καληδονία. Στην πρεμιέρα της θα συναντήσει στις 28/04 στις 14:30 ώρα Ελλάδας την Αλγερία. Για τη 2η αγωνιστική θ’ αντιμετωπίσει τη Νέα Καληδονία την Τετάρτη 29/04, την ίδια ώρα και στο φινάλε του γκρουπ θα βρει μπροστά της την Πορτογαλία στις 30/04, επίσης στις 14:30.

Πηγή: ertsports.gr