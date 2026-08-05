ΠΑΕ ΑΕΛ: Ανανέωση συνεργασίας με τον Επικεφαλής Ιατρό Γιώργο Μπασδέκη

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Επικεφαλής Ιατρό Γιώργο Μπασδέκη.

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός Γιώργος Μπασδέκης MD PhD αποφοίτησε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1996. Απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας του ορθοπαιδικού το 2005, είναι διδάκτωρ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας PhD και μετεκπαιδεύτηκε στις αθλητικές κακώσεις και στην αρθροσκόπηση ολων των αρθρώσεων επι 2ετία στην Γαλλία όπου πραγματοποίησε χειρουργικό κι επιστημονικό έργο.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως Επιμελητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας επί 6ετία.

Συνεργάζεται με ιδιωτικές κλινικές και πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις σε αθλητές και μη, αρθροσκοπήσεις γόνατος, ώμου, ποδοκνημικής, αρθροπλαστικές ισχίου AMIS και γόνατος με ρομποτική υποβοηθούμενη πλοήγηση MIS, κατάγματα και αλλες.

Είναι μέλος της ESSKA (ευρωπαϊκής αρθροσκοπικής εταιρίας), της ISAKOS (παγκόσμιας αρθροσκοπικής εταιρίας) και της ICRS (International Cartilage Repair Society).

Είναι μέλος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας «Γεώργιος Νούλης»

Έχει θητεύσει ως επικεφαλής ιατρός σε επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες ήδη από το 2005 και σύμβουλος ορθοπαιδικός σε διάφορες ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλευ.

Είναι ο επικεφαλής ιατρός της ΑΕΛ πάνω απο 11 συναπτά έτη.

Ασχολείται με την Αξιολόγηση, Κλινική εκτίμηση, Αποκατάσταση (The Medical Project) και διαθέτει στο ιδιωτικό του ιατρείο φορητούς διαγνωστικούς υπερήχους, μηχάνημα αξιολογήσης στροφικής αστάθειας γόνατος με υπολογιστή GNRB Rotab και συσκευή GYMNA διαδερμικής ηλεκτροθεραπείας (εκπαιδευτής) για άμεση αντιμετώπιση τενοντίτιδας, τενοντοπάθειας, μυικών τραυματισμών και μηχανήματα για παρασκευή και χρήση αυτόλογων παραγόντων αίματος PRP’s (από το 2009) με οριζόντια φυγόκεντρο και ειδικό ενεργοποιητή αιμοπεταλλίων από Αυστραλία για άμεσο και ασφαλές αποτέλεσμα.

Τα τελευταία 20 έτη έχει συγγράψει κεφάλαια σε βιβλία Αθλητιατρικής και Ορθοπαιδικής (3), δημοσιεύσει σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (24) και παρουσιάσει περισσότερες από 100 εργασίες και διαλέξεις ως καλεσμένος ομιλητής σε ελληνικά όπως το Football 360 της ΕΑΕ και άλλα διεθνή συνέδρια, στους τομείς της εξειδίκευσης του (Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού, συρραφή Μηνίσκου, Χόνδρινες βλάβες, Αρθροσκόπηση και Αθλητικές Κακώσεις).

Του ευχόμαστε καλή Υγεία και πάντα να είναι δίπλα στους αθλητές μας επάξια με την επιστημονική του κατάρτιση και τη διαχρονική αγάπη του για την ΑΕΛ.