ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Σας ευχαριστούμε για το όμορφο ταξίδι» – Δείτε την ανάρτηση

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε παρά την αξιοπρεπή μάχη που έδωσε στο γήπεδο της Μπάγερ Λεβερκούζεν και μετά το 0-0 που έφερε αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε την κορυφαία διοργάνωση ευχαριστώντας τους παίκτες για τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία που χάρισε τόσες συγκινήσεις στους φίλους του «Θρύλου».

«Σας ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο φετινό ευρωπαϊκό μας ταξίδι!», έγραψαν οι «ερυθρόλευκοι» στην ανάρτηση που έκαναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στην Bay Arena: