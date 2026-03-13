ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: «Οδύνη και αποτροπιασμός – Να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση»

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του Δικεφάλου του Βορρά στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (13/3).

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ εκφράζει την οδύνη και τον αποτροπιασμό για την τραγωδία και ζητεί από τις αρχές να «διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο».

«Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις. Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή» καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».