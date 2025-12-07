Παλικαρίσια ισοπαλία (2-2) για την ΑΕΛ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Έβγαλαν αντίδραση οι “βυσσινί” κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισαν με πέναλτι του Πασά σε 2-2 και παρότι παραμένουν χωρίς τρίποντο στο γήπεδό τους, πήραν πόντο ψυχολογίας στη μάχη της παραμονής.
Η ΑΕΛ στο 37′ πήρε το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Ο Στάικος έκλεψε, τροφοδότησε τον Γκαράτε, ο οποίος σούταρε με τον Κότσιρα να αποκρούει και ο Πέρεζ πήρε το ριμπάουντ κάνοντας το 1-0. Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε στο πρώτο μέρος.
Στο 43′ ο Καλάμπρια με κεφαλιά στη πλάτη της άμυνας της ΑΕΛ Novibet κέρδισε τον Αναγνωστόπουλο, στέλνοντας το παιχνίδι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου στην… ισοπαλία.
Στην επανάληψη η ΑΕΛ Novibet στο 53′ έχασε μοναδικό τετ – α – τετ με τον Ζήση Χατζηστραβό, να πλασάρει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Κότσαρη. Στο 73′ ο VAR Κουμπαράκης κάλεσε τον Ευαγγέλου στο VAR για να… δει ένα μαρκάρισμα του Φεριγκρά στον Ζαρουρί.
Ο Ευαγγέλου έδωσε πέναλτι το οποίο αμφισβήτησαν οι γηπεδούχοι με τον Τάσο Μπακασέτα να ευστοχεί κάνοντας το 1-2.
Τελικά η ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε στο τελικό 2-2 με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Γιάννης Πασάς στο 90’+9′.
Τα Γκολ
1 – 0 37′ Πέρεζ.
1 – 1 43′ Καλάμπρια.
1 – 2 73′ (π.) Μπακασέτας.
2 – 2 90’+9′ Πασάς.
Πειθαρχικός Έλεγχος
ΑΕΛ Novibet: 40′ Τσάκλα, 56′ Ηλιάδης, 84′ Πέρεζ, 86′ Ατανάσοφ.
Παναθηναϊκός: 35′ Σιώπης, 77′ Τετέ, 82′ και 90’+7′ Μλαντένοβιτς (κόκκινη).
Οι Συνθέσεις
ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (63′ λ.τ. Παπαγεωργίου), Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Ηλιάδης (63′ Κοβάτσεβιτς), Φεριγκρά, Αντράντα (75′ Σουρλής), Στάικος, Πέρεζ (75′ Ατανάσοφ), Χατζηστραβός (80′ Πασάς), Γκαράτε.
Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί (80′ Ντέσερς), Τσέριν, Μλαντένοβιτς, Τετέ (90’+11′ Γιεντβάι), Μπακασέτας (80′ Τζούρισιτς), Σβιντέρσκι (58′ Πάντοβιτς).