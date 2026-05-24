Παναγιώτης Αγγελόπουλος: Θέλει ψυχραιμία για 40 λεπτά – Τι είπε για τη Ρεάλ

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στο “Telekom Center Athens” για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει άγχος, τονίζοντας: «Θέλει ψυχραιμία για 40 λεπτά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο. Και το 2023 η Ρεάλ έπαιξε ζώνη, τότε σχεδόν το είχαμε πάρει, αλλά τελικά το χάσαμε».

Σχετικά με τις απουσίες των τριών σέντερ από τη Ρεάλ, είπε: «Αντιμετωπίζουμε κάτι που δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Η Ρεάλ έχει 4άρια με τρίποντο και έμπειρους παίκτες».