Παναγιώτης Ρέτσος: «Δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμα, πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση»

«Δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμα», δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων» από τη την Μπάγερ Λεβερκούζεν, δίνοντας το σύνθημα για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού ενόψει του επαναληπτικού αγώνα στη Γερμανία για τα πλέι οφ του Champions League.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Γερμανούς να είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

«Έβγαλα το παιχνίδι είμαι καλά από τον τραυματισμό. Δύο φάσεις δύο γκολ, είχαμε και εμείς αλλά και εκείνοι ποιότητα. Έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι δεν έχει κριθεί τίποτα. Είμαστε μεγάλη ομάδα, πάμε εκεί για την πρόκριση», ανέφερε.

«Μας τιμώρησαν με δύο φάσεις, είναι μια μεγάλη ποιοτική ομάδα, το γνωρίζουμε, θα δούμε τα λάθη μας και θα πάμε την άλλη εβδομάδα για την πρόκριση, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο», κατέληξε ο αρχηγός του Ολυμπιακού.