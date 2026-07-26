Παναγιώτης Τζωρτζάτος: Η δίψα μας για το πρώτο χρυσό έκανε τη διαφορά

«Χρυσό επιτέλους» σχολίασε ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας Πόλο, Παναγιώτης Τζωρτζάτος για την σπουδαία νίκη επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος είπε αρχικά πως «νομίζω εμείς είχαμε την έξτρα δίψα, γιατί δεν το είχαμε καταφέρει ξανά, ενώ αυτοί το έχουν καταφέρει τρεις φορές. Ήταν ένα ματς που το ήθελαν και οι δύο ομάδες. Φάνηκε μέσα στο νερό, υπήρχαν μάχες από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο. Ούτε αυτοί παράτησαν το παιχνίδι σε καμία στιγμή, έφτασαν να μας ισοφαρίσουν στο τέλος και κρίθηκε ουσιαστικά σε ένα σουτ και ένα μεγάλο μπλοκ στην άμυνά μας».

Αναφορικά με το τι έκρινε την αναμέτρηση, στάθηκε στην ομοιογένεια της Εθνικής. «Νομίζω η ομοιογένεια που έχει η ομάδα. Τα τελευταία χρόνια είμαστε αρκετά σταθεροί, είμαστε συνέχεια στα μετάλλια και κυνηγάμε αυτή την κορυφή. Φτάσαμε πολύ κοντά δύο-τρεις φορές, δεν τα καταφέραμε όμως στο τέλος. Ήρθε η ώρα, έγινε η αρχή και ελπίζουμε σε περισσότερα».

Μιλώντας για τις εμφανίσεις του στη διοργάνωση και στο βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα, ξεκαθάρισε ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας.

«Σίγουρα στη δική μας ομάδα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η άμυνά μας. Αυτή μας πάει μακριά. Όποτε έχουμε καταφέρει κάτι σπουδαίο, είναι μέσω της άμυνάς μας. Σίγουρα βοήθησαν και τα υπόλοιπα παιδιά για να πετύχω αυτή την απόδοση. Είναι ομαδικό το σπορ. Γι’ αυτό τους ευχαριστώ πολύ, γιατί με βοήθησαν να πάρω και το προσωπικό μου βραβείο. Και εγώ τους βοήθησα με τη σειρά μου όσο περισσότερο γινόταν».

Στο σχόλιο ότι μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας ανήκει στον ίδιο, απάντησε: «Είναι ομαδικό το σπορ. Δεν έχουμε κάποιον σταρ στην ομάδα. Ο ένας παίζει για τον άλλον και αυτό μας έχει πάει μακριά. Έτσι θα συνεχίσουμε».

Σχετικά με το γεγονός ότι η Εθνική έβαλε τέλος στους χαμένους τελικούς, σημείωσε: «Όλα στον αθλητισμό συνήθως πηγαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Στην αρχή, πριν από μια δεκαετία, φτάναμε στα μετάλλια για πρώτη φορά και λέγαμε “πω πω, πολύ μεγάλο αυτό που πετύχαμε”. Σιγά σιγά αρχίσαμε να μπαίνουμε στους τελικούς, τώρα ήρθε η πρώτη κατάκτηση. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους επόμενους στόχους της ομάδας. «Θέλουμε να επαναλάβουμε κάτι που έχει γίνει μόνο στο Τόκιο για εμάς και θέλουμε να πάρουμε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πόσο μάλλον το κορυφαίο. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με χρυσά μετάλλια. Ο στόχος μας είναι να κυνηγήσουμε κάθε κορυφή από εδώ και πέρα».