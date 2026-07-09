Παναθηναϊκός: Έκλεισε τον Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ με δανεισμό και οψιόν αγοράς

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, πετυχαίνοντας εξαρχής τον βασικό του στόχο.

Παρότι η αγγλική ομάδα επέμενε για αρκετές ημέρες στην προοπτική της απευθείας πώλησης, τελικά αποδέχθηκε τη φόρμουλα του δανεισμού με οψιόν αγοράς για τον 23χρονο Δανό αριστερό μπακ.

Η επιμονή των «πράσινων» στις διαπραγματεύσεις αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η Λέστερ αναθεώρησε τη στάση της και άναψε το «πράσινο φως» για το deal, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του Κρίστιανσεν για τη σεζόν 2026/27, με τον Παναθηναϊκό να καταβάλλει στη Λέστερ το ποσό των 500.000 ευρώ ως «ενοίκιο» για τη χρήση των δικαιωμάτων του παίκτη.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, αφορά την οψιόν αγοράς, η οποία έχει οριστεί σε ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, αφού οι αρχικές απαιτήσεις της αγγλικής ομάδας βρίσκονταν σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα, καθώς οι πρώτες συζητήσεις γίνονταν πάνω σε ποσά της τάξης των 7-8 εκατ. ευρώ.

Η πλευρά του Παναθηναϊκού φρόντισε να υπάρχει στη συμφωνία μία συγκεκριμένη «ασφαλιστική δικλείδα», η οποία αφορά την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς.

Ο όρος που τέθηκε συνδέεται με τη συμμετοχή του Κρίστιανσεν στο 50% των επίσημων αγώνων της ομάδας κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Για να υπολογίζεται μία παρουσία ως συμμετοχή, θα πρέπει ο Δανός να έχει αγωνιστεί τουλάχιστον 45 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.

Με άλλα λόγια, συμμετοχές μικρής διάρκειας, όπως 20, 30 ή 40 λεπτά, δεν θα προσμετρούνται για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία, ο Κρίστιανσεν, πέρα από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, θα υποβληθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες και σε εξειδικευμένα τεστ σε ειδικό κέντρο στην Ιταλία, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως η κατάσταση του.

Προσωπική επιλογή του Νίστρουπ

Ο Δανός αποτέλεσε προσωπική επιλογή και θερμή εισήγηση του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τον Γιάννη Αλαφούζο και τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανο Κοτσόλη, να εργάζονται ώστε η συγκεκριμένη επιθυμία να υλοποιηθεί, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που θα προστάτευε τον σύλλογο.

Η συγκεκριμένη φόρμουλα αποτέλεσε επιλογή του Κοτσόλη, καθώς στόχος ήταν να περιοριστεί το ρίσκο που υπήρχε λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετώπισε την περασμένη σεζόν ο Κρίστιανσεν στο γόνατο.

Η λογική ήταν ξεκάθαρη: εφόσον στην πράξη αποδειχθεί ότι ο Δανός δεν έχει επιστρέψει στο 100% της αγωνιστικής του κατάστασης, τότε δεν θα συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών για να ενεργοποιηθεί η αγορά του και ο Παναθηναϊκός θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί για την κάλυψη της θέσης του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Αντίθετα, στην περίπτωση που ο Κρίστιανσεν επιβεβαιώσει μέσα στο γήπεδο ότι έχει αφήσει πίσω του τα προβλήματα και έχει επανέλθει πλήρως, οι «πράσινοι» θα έχουν αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική αξία στην αγορά.

Έναν παίκτη που θεωρείται μεγάλο ταλέντο στη Δανία, με υψηλό «ταβάνι» εξέλιξης, σε ηλικία που του επιτρέπει να δημιουργήσει σημαντική μεταπωλητική προοπτική, ενώ παράλληλα μπορεί να προσφέρει άμεση ποιοτική αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας.