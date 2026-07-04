Παναθηναϊκός: Ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στους «πράσινους» ο Μάικ Μπατίστ

Ο Μάικ Μπατίστ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά από ένα νέο πόστο, καθώς αναμένεται να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία για συνεργασία τριετούς διάρκειας, σηματοδοτώντας την επιστροφή μιας εμβληματικής μορφής του συλλόγου σε έναν νέο ρόλο, γεμάτο μνήμες, συμβολισμό και προοπτική.

Ο άλλοτε εμβληματικός σέντερ/πάουερ φόργουορντ των «πρασίνων», που ταυτίστηκε με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών κατά την αγωνιστική του παρουσία στο «τριφύλλι».

Την επιστροφή του Αμερικανού προανήγγειλε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άφησε σαφείς ενδείξεις για τις εξελίξεις, ενισχύοντας τα σενάρια περί επανένταξης του Μπατίστ στον οργανισμό.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού φόρεσε τη φανέλα της ομάδας σε δύο διαφορετικές θητείες και πανηγύρισε πλήθος τίτλων, μεταξύ των οποίων τρεις EuroLeague (2007, 2009, 2011), εννέα πρωταθλήματα Ελλάδας (2004–2011, 2014) και επτά Κύπελλα Ελλάδας (2005–2009, 2012, 2014), αποτελώντας βασικό μέλος μίας από τις ομάδες που κυριάρχησαν στην Ευρώπη.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας ακολούθησε προπονητική πορεία στο ΝΒΑ, υπηρετώντας ως βοηθός προπονητή σε αρκετούς συλλόγους της κορυφαίας λίγκας των Ηνωμένων Πολιτειών και αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.

Η επιστροφή του στον Παναθηναϊκός σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη σχέση του με τον σύλλογο, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα.