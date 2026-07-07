Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Μπρανκού Μπαντιό

Ο Μπρανκού Μπαντιό πάτησε το πόδι του στην Αθήνα, καθώς ο Σενεγαλέζος γκαρντ έφτασε στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την πολυαναμενόμενη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Αναμένεται να υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, το τελευταίο βήμα πριν την επίσημη υπογραφή του συμβολαίου του και την ένταξή του στο ρόστερ των «πρασίνων».

Η άφιξή του πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.