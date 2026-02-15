Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1: Νέα γκέλα των «πρασίνων» – Αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους οπαδούς οι παίκτες – Δείτε φώτο

Με εμφάνιση υπό του μετρίου στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League κι έχασε άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθειά του να προλάβει το… τρένο της πρώτης τετράδας των play off, όπου ο Λεβαδειακός παρέμεινε στο +6 απ’ τους «πράσινους».

Ο Τούπτα στο 46’ άνοιξε το σκορ για τους «βυσσινί», ενώ στο 67’ ισοφάρισε ο Μπακασέτας για τον Παναθηναϊκό που δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ ως το φινάλε.

Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν κάκιστη, απέναντι σε μία ΑΕΛ η οποία είχε κλείσει εξαιρετικά τους χώρους μπροστά απ’ την περιοχή του Αναγνωστόπουλου κι έψαχνε τη μία στιγμή της στην κόντρα για να «χτυπήσει».

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Παναθηναϊκός «πάτησε» για πρώτη φορά στην περιοχή της ΑΕΛ στο 27ο λεπτό, έπειτα από μία ωραία συνεργασία των Ταμπόρδα κι Αντίνο και το γύρισμα του πρώτου, που βρήκε σε ετοιμότητα τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά.

Στο 30’ από σέντρα του Σίστο, ο Μπατουμπινσικά έπιασε κεφαλιά που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Λαφόν, με το πρώτο 45λεπτο να ολοκληρώνεται χωρίς… τελική για τους «πράσινους», προκαλώντας τις φυσιολογικές αποδοκιμασίες απ’ την εξέδρα μετά το σφύριγμα του διαιτητή Μόσχου.

Η ΑΕΛ πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο 46’, όταν μετά από φάση διαρκείας στην άμυνά της, ο Σίστο πέρασε μπαλιά στον χώρο προς τον Τούπτα, ο οποίος έκανε κούρσα 30 μέτρων και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Στο 63’ ο σκόρερ της ΑΕΚ πέρασε εύκολα τον Ερνάντεθ σε άλλη μία κόντρα της ΑΕΛ κι έφτασε στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει στο τετ-α-τετ τον Λαφόν που απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στο 64’ το σουτ του Ζαρουρί κόντραρε και πέρασε δίπλα απ’ το δοκάρι της ΑΕΛ.

Ακούνητοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στις αποδοκιμασίες των οπαδών

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ, οι οποίοι τους κοιτούσαν ακούνητοι από την περιοχή αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.