Παναθηναϊκός: Ανεβάζει «στροφές» ο Τσιριβέγια για να παίξει στη ρεβάνς με την Μπέτις

Η σταδιακή ενσωμάτωση του Πέδρο Τσιριβέγια στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, περίπου ενάμιση μήνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (25/1), φέρνει πλέον και πάλι τον Ισπανό μέσο στις… επάλξεις και στο πλάνο του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει της ρεβάνς με την Μπέτις στη Σεβίλλη για τους «16» του Europa League (19/3, 22:00).

Ο Ισπανός μέσος έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που τον κράτησε «off» σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της σεζόν, ακολουθεί και ειδικό πρόγραμμα για να καλύψει το χαμένο έδαφος και δεν θα παίξει στο πρώτο παιχνίδι με τους Ανδαλουσιανούς, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (12/3, 19:45) το ΟΑΚΑ.

Στον αντίποδα, το πλάνο των ανθρώπων της ομάδας είναι να συνεχίσει το πρόγραμμά του και να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής (20 με 25 λεπτά) στον κυριακάτικο αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο (15/3, 21:00), προκειμένου να αρχίσει να αποκτάει ρυθμό κι εν συνεχεία να ακολουθήσει την αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Σεβίλλης και να λογίζεται ως μία έξτρα επιλογή στη «φαρέτρα» του Ράφα Μπενίτεθ.