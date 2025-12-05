Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89: Πορτοκαλί… καταιγίδα

Ο «θολωμένος» αγωνιστικά Παναθηναϊκός, που άφηνε πίσω του… ρωγμές σε κάθε φάση, υπέστη τη δεύτερη ήττα στο «σπίτι» του μετά το πέρασμα της Μπαρτσελόνα στη 2η αγωνιστική και με ρεκόρ 9-5 «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 89-79 από τη Βαλένθια, στη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το αήττητο ρεκόρ τους να σταματάει στο 4-0. Στον αντίποδα, οι «νυχτερίδες» πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους, πιάνοντας το «τριφύλλι» στην κατάταξη με ρεκόρ 9-5.

Τα επιθετικά ριμπάουντ γλιστρούσαν σαν… νερό, δίνοντας δεύτερες ευκαιρίες στη Βαλένθια, τα λάθη φύτρωναν εκεί όπου δεν τα περίμενες και η «πράσινη» άμυνα έμοιαζε με μισάνοιχτη… πόρτα, σε μία βραδιά που τα γκαρντ ήταν εξαιρετικά στην επίθεση, αλλά τα «5άρια» (Φαρίντ, Γιούρτσεβεν) δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο… παρκέ. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν ώστε ο Παναθηναϊκός να χάσει το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και να μην πετύχει ποτέ την ανατροπή μέχρι το φινάλε…

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89