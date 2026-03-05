Παναθηναϊκός: Δεν εμπνέει ανησυχία σε πρώτη φάση ο τραυματισμός του Ίνγκασον

Ο τραυματισμός του Ίνγκι Ίνγκασον ήταν το μοναδικό «μελανό» σημείο στην πολύ άνετη κι εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ με 4-1 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League. Ο διεθνής Ισλανδός στόπερ και υπαρχηγός του «τριφυλλιού» τραυματίστηκε στο 13ο λεπτό έπειτα από ένα χτύπημα που δέχθηκε απ’ τον Σαλσέδο με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί στο 20ό λεπτό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1: Νίκη 4άδας για τους «πράσινους»

Σε πρώτη φάση πάντως, δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό και ικανό να κρατήσει για μεγάλο διάστημα «off» τον Ίνγκασον. Ο 32χρονος στόπερ αισθανόταν «μούδιασμα» σε ένα νεύρο κάτω από το γόνατο και γι’ αυτό προτιμήθηκε για προληπτικούς λόγους να αντικατασταθεί.

Θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις το πρωί της Πέμπτης (5/3) για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα και το διάστημα που θα χρειαστεί να απουσιάσει, ωστόσο, σε πρώτη φάση φαίνεται πως θα χάσει μόνο το ματς της Κυριακής (8/3, 19:00) με τον Λεβαδειακό.

Κάτι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, καθότι ακολουθεί τη μεθεπόμενη Πέμπτη (12/3) ο πρώτος αγώνας με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ για τους «16» του Europa League, όπου οι «πράσινοι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Αχμέντ Τουμπά που συμπλήρωσε κάρτες, τον Χάβι Ερνάντεθ που αποβλήθηκε στο Πλζεν (συν τον τιμωρημένο Μπακασέτα), ενώ δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα κι ο Τιν Γεντβάι, με αποτέλεσμα να είναι «λειψός» από επιλογές στα μετόπισθεν.