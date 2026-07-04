Παναθηναϊκός: Εξαιρετική εικόνα και νίκη 3-1 σε φιλικό απέναντι στον Άγιαξ

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άγιαξ με 3-1 σε φιλικό ματς στο Έρμελο, αποδίδοντας μάλιστα εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Με αυτό το παιχνίδι ολοκλήρωσε την παρουσία του επί ολλανδικού εδάφους για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ είχαν πολύ πειστική εικόνα, έβγαλαν πολλά από τα στοιχεία που δουλεύουν με τον Δανό τεχνικό κι έδειξαν πως είναι σε πολύ καλό δρόμο, έχοντας πλέον ως επόμενο τεστ τον αγώνα με την Γκρασχόπερς στις 11 Ιουλίου στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Ελμίν Ραστόντερ πραγματοποίησε το ανεπισημο ντεμπούτο του για τους «πράσινους» μπαίνοντας ως αλλαγή στο 61′ τη θέση του Τεττέη, ενώ δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Στέφαν ντε Φράι.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 15’ έπειτα από ασίστ του Τσάπρα (πήρε τη θέση του Καλάμπρια που τραυματίστηκε στο 11’) προς τον Τεττέη, ο οποίος δεν αστόχησε από καλή θέση κάνοντας το 1-0.

Στο 30’ ο Ίνγκασον έκανε τακουνάκι, βρήκε τον Γιάγκουσιτς και εκείνος τον Ζαρουρί που πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του.

Οι Ολλανδοί μείωσαν στο 43’ με την κεφαλιά του Κοναντού, για να «κλειδώσουν» τη νίκη τους οι «πράσινοι» στο 74’ όταν από ωραία ενέργεια του Μπινιάρη και σέντρα ο Ταμπόρδα με κεφαλιά «σφράγισε» το τελικό 3-1. Στο 87’ ο Άγιαξ είχε δοκάρι σε σουτ του Μόκιο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια (46′ Κότσαρης), Καλάμπρια (13′ λ.τ. Τσάπρας), Ίνγκασον (46′ Κάτρης), Τουμπά (76′ Λάβδας), Κυριακόπουλος (70′ Μπινιάρης), Καμαρά (61′ Σιώπης), Τσέριν (46′ Τσιριβέγια), Γιάγκουσιτς (61′ Ταμπόρδα), Αντίνο (61′ Παντελίδης), Ζαρουρί (46′ Κοντούρης), Τεττέη (61′ Ραστόντερ).

ΑΓΙΑΞ (Μίτσελ): Παές, Ρόσα, Μπούμαν, Μπάας, Βίνταλ, Ρεγκέρ, Μπέρχαους, Στόιρ, Κονάντου, Γκλουκχ, Γκοντς.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Ρέβερσον, Απία, Τζόνσον, Γιάνσε, Αμούρ, Μόκιο, Α. Ουαζάνε, Αμπντάλα, Καρίζο, Κλάασεν, Νας (70’ Μουζούνγκου).