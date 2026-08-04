Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινος» ο Λιβάι Γκαρσία – Στην ευρωπαϊκή λίστα για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948

Την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία με μονοετή δανεισμό από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οψιόν αγοράς ανακοίνωσε κι επίσημα ο Παναθηναϊκός.

Χάρη στον άμεσο συντονισμό του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανου Κοτσόλη, οι «πράσινοι» πρόλαβαν να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και να δηλώσουν τον Λιβάι Γκαρσία στην ευρωπαϊκή τους λίστα. Έτσι, ο 28χρονος επιθετικός θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

Ο 28χρονος επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, με τη φανέλα του οποίου μετρά 54 συμμετοχές και 12 γκολ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται στην Αθήνα για να ενσωματωθεί άμεσα στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Ο Γκαρσία επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από ενάμιση χρόνο στη Ρωσία, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία με την ΑΕΚ, όπου σε 160 συμμετοχές σημείωσε 56 γκολ και μοίρασε 27 ασίστ, κατακτώντας το νταμπλ το 2023.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς .

Ο Λιβάι Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με την Τ&ΤΕC SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Εξέλσιορ.

Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από την ισραηλινή Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, στην οποία έπαιξε για έναν χρόνο, προτού μεταγραφεί στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μέτρησε 48 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».