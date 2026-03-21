Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Άργησε, αλλά «ξύπνησε» την κατάλληλη στιγμή

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη με 82-74 επί του Ερυθρού Αστέρα, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Euroleague, παραμένοντας «ζωντανός» στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη εξάδα της κατάταξης. Οι «πράσινοι» ανέτρεψαν διψήφια διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Κέντρικ Ναν να αναδεικνύεται καθοριστικός στο φινάλε.

Προβάδισμα Ερυθρού Αστέρα και προβλήματα στην άμυνα

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας επέβαλε τον ρυθμό του και προηγήθηκε με 41-48. Οι Σέρβοι εκμεταλλεύτηκαν τις αμυντικές αδυναμίες των γηπεδούχων, βρίσκοντας λύσεις από πολλούς παίκτες, με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να οργανώνει αποτελεσματικά το παιχνίδι τους.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ερυθρός Αστέρας αύξησε τη διαφορά του, φτάνοντας έως και το +12 (50-62 στο 28’), με τον Παναθηναϊκό να αδυνατεί να βρει ρυθμό, κυρίως λόγω της αστάθειας στην άμυνα και της χαμηλής ευστοχίας από την περιφέρεια.

Η ανατροπή με Ναν και οι λύσεις στην επίθεση

Ωστόσο, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στην τελευταία περίοδο. Ο Κέντρικ Ναν ανέλαβε πρωτοβουλίες, σημείωσε κρίσιμους πόντους και οδήγησε την ομάδα του στην ανατροπή. Παράλληλα, ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Ρογκαβόπουλος συνέβαλαν σημαντικά επιθετικά, δίνοντας λύσεις από την περιφέρεια και ενισχύοντας την προσπάθεια των «πρασίνων».

Ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην επίθεση, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ερυθρού Αστέρα και πέρασε μπροστά στο σκορ (69-65 στο 36’), διατηρώντας το προβάδισμα έως το τέλος. Στα τελευταία λεπτά, η ομάδα του Αταμάν διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το παιχνίδι και έφτασε στη νίκη με 82-74.

Τα στατιστικά και η μάχη της εξάδας

Ο Ναν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις σημείωσε 20 και ο Ρογκαβόπουλος πρόσθεσε 13. Από την πλευρά του Ερυθρού Αστέρα, ο Μπάτλερ είχε 15 πόντους, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ξεχώρισε με 9 πόντους και 10 ασίστ.

Η νίκη αυτή διατηρεί τον Παναθηναϊκό σε τροχιά εξάδας, σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική βαθμολογική κατάσταση, όπου πολλές ομάδες διεκδικούν τις θέσεις που οδηγούν απευθείας στα playoffs.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74