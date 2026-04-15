Παναθηναϊκός: Η ένσταση των «πρασίνων» για όσα έγιναν στον τελικό της Α1 Γυναικών, με τον Αθηναϊκό

Σε επίσημη ένσταση προχώρησε ο Παναθηναϊκός, αναφορικά με τα περιστατικά που σημειώθηκαν στον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών απέναντι στον Αθηναϊκό, στο κλειστό «Δ. Καλτσάς».

Ο σύλλογος υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός ότι διατέθηκαν κανονικά εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους της ομάδας, τελικά τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο γήπεδο. Οι «πράσινοι» επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά παραβίαση των ισχυόντων κανονισμών και της νομοθεσίας που διέπει την παρουσία των φιλάθλων στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε επίσημα τη θέση του, επιδιώκοντας την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του συλλόγου και των φιλάθλων του.

Αναλυτικά η ένσταση του Παναθηναϊκού:

«Εκ μέρους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους από τη γηπεδούχο ομάδα, στους οποίους απαγορεύτηκε τελικά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τις θέσεις τους κατά παράβαση των κανονισμών και του νόμου, επιφυλασσόμενο το σωματείο του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, παντός νομίμου δικαιώματός του».

Το χρονικό

Οριστική διακοπή προέκυψε στην αναμέτρηση του Αθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα, στον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών, καθώς οι «πράσινες» αποφάσισαν να μην επιστρέψουν στο παρκέ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, επειδή απαγορεύτηκε η είσοδος σε μεμονωμένους φιλάθλους του «τριφυλλιού» που είχαν εισιτήρια, έπειτα από σχετικές αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι γηπεδούχες είχαν το προβάδισμα με 44-36 στο τέλος του πρώτου εικοσαλέπτου, διατηρώντας τον έλεγχο του ρυθμού και του αγώνα.

Ωστόσο, με την έναρξη της τρίτης περιόδου, η αποστολή του Παναθηναϊκού δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο, γνωστοποιώντας την απόφασή της να αποχωρήσει οριστικά από την αναμέτρηση και να μην αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε διακοπή του αγώνα, με τα περαιτέρω να αναμένονται από τον αθλητικό δικαστή.