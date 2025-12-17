Παναθηναϊκός: Η έντονη επιθυμία του Ματίας Λεσόρ να επιστρέψει στα γήπεδα – «Μου λείπει πολύ το γ@@@@».

Ο Ματίας Λεσόρ δεν άντεξε άλλο μακριά από τη δράση και το εξέφρασε δημόσια. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, που συνεχίζει να μένει εκτός λόγω τραυματισμού, παρακολούθησε από την τηλεόραση την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Φενέρμπαχτσε και… ξέσπασε στο Twitter.

Ο δυναμικός παίκτης, που φημίζεται για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, δεν έκρυψε την έντονη επιθυμία του να επιστρέψει το συντομότερο στο παρκέ. Καθώς έβλεπε τους συμπαίκτες του να αγωνίζονται, θέλησε να μοιραστεί το συναίσθημά του με το κοινό, γράφοντας χαρακτηριστικά στο Twitter: «Μου λείπει πολύ το γ@@@@».