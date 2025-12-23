Παναθηναϊκός: Η «σκληρή» ομιλία και τα «μηνύματα» του Μπενίτεθ στους παίκτες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Παρά το γεγονός πως η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ περισσότερο απ’ τον αγώνα με την ΑΕΛ στη Λάρισα κι έπειτα (7/12), πήγαινε απ’ το κακό στο… χειρότερο, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε επιλέξει μία τακτική πολύ πιο ήπιων τόνων, απέναντι στους ποδοσφαιριστές του, θέλοντας να θίξει τον επαγγελματισμό και τον εγωισμό τους και να προσπαθήσει να κρατήσειο την ψυχολογία τους, απομακρύνοντας σταδιακά όλες τις λάθος νοοτροπίες.

Στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής (21/12), ωστόσο, είδε την ομάδα του να παρουσιάζει μία τρομερά αδιάφορη εικόνα και συμπεριφορά και αυτό ήταν κάτι που άλλαξε πλέον και την σκέψη και την προσέγγιση του πολύπειρου Ισπανού τεχνικού.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο Μπενίτεθ μίλησε στους παίκτες του και θέλησε να στείλει ένα πολύ ξεκάθαρο κι αυστηρό μήνυμα προς όλους, χωρίς φωνές και «ξεσπάσματα», αλλά με πολύ αυστηρό τόνο και ύφος σα λόγια του.

«Εδώ κι αρκετό καιρό προσπάθησα με ένα συγκεκριμένο τρόπο να προσεγγίσω κάποια πράγματα και να σας τα δώσω να τα καταλάβετε. Κι αυτός ο τρόπος δεν είχε αποτέλεσμα. Κάποιοι δεν θέλετε να ακολουθήσετε αυτή τη διάθεση που έδειξα απέναντί σας. Κάποιοι δεν θέλετε να το αλλάξετε. Το καταλαβαίνω πλέον…

Εγώ αυτό που θα πω είναι πως μετά την άδεια που θα πάρετε για να περάσετε τις γιορτές με τους δικούς σας ανθρώπους, θα αρχίσουν να γίνονται κάποιες αλλαγές. Αυτό και τίποτε άλλο…», ήταν τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ.

Μία κίνηση που έγινε από μέρους του για πρώτη φορά στους σχεδόν δύο μήνες που έχει το «τιμόνι» του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και δείχνει πως είναι πλέον αποφασισμένος να πάρει αποφάσεις, όσο «σκληρές» κι αν είναι για να αλλάξει την εικόνα και τη νοοτροπία των παικτών του Παναθηναϊκού. Και ήδη για ορισμένους οι αποφάσεις αυτές θα φανούν αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας απ’ την άδεια των εορτών…

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ