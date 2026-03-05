Παναθηναϊκός – Μίλος Πάντοβιτς: «Δεν φοβόμαστε την Μπέτις, θα τα δώσουμε όλα για την πρόκριση»

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του ένα πολύ δύσκολο πρώτο μισό της σεζόν, αρχίζει να ξαναβρίσκει ισορροπία, ψυχολογία και (κυρίως) αποτελέσματα με τον Ράφα Μπενίτεθ στο «τιμόνι» του και πλέον μετά την εμφατική νίκη του επί του ΟΦΗ με 4-1 το βράδυ της Τετάρτης (4/3), επέστρεψε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και στη ζώνη των play off για πρώτη φορά μετά από 130 μέρες!

Αυτό το «φεγγάρι» των «πράσινων» είναι δεδομένα το καλύτερο έως τώρα στη σεζόν και πλέον ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πέρα απ’ το φίνις της κανονικής περιόδου και τα play off της Super League και μία μεγάλη πρόκληση: τα δύο ματς με την Μπέτις στους «16» του Europa League (12 και 19 Μαρτίου), όπου φαντάζει ως το απόλυτο αουτσάιντερ.

Όπως λένε, ωστόσο, η μοναδική… χαμένη «μάχη», είναι αυτή που δεν δόθηκε ποτέ και στο «τριφύλλι» είναι απόλυτα αποφασισμένοι να δώσουν ότι έχουν και να διεκδικήσουν μία μεγάλη πρόκριση στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια.

Μίλος Πάντοβιτς: «Δεν φοβόμαστε την Μπέτις»

Κάτι που φαίνεται και στα λόγια του Μίλος Πάντοβιτς στη μίνι-συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) λίγο μετά την άνετη νίκη των «πράσινων» επί του ΟΦΗ, «δείχνοντας» το πνεύμα με το οποίο περιμένει όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού τα δύο παιχνίδια με τους Ανδαλουσιανούς.

Πήρατε μία πολύ σημαντική νίκη και επιβεβαιώσατε και στον αγώνα με τον ΟΦΗ πως είστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Κι αυτές οι τρεις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν σαν να είναι η καλύτερη περίοδός σας ως τώρα στη σεζόν…

«Ναι, όπως είπατε, τις τελευταία τρεις εβδομάδες έχουμε παίξει πολύ καλά. Έχουμε νικήσει στα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος κι αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Επίσης, σ’ αυτό το διάστημα προκριθήκαμε στους “16” του Europa League μέσα από τους δύο αγώνες που δώσαμε με τη Βικτόρια Πλζεν. Είμαστε σε καλή στιγμή και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι. Ελπίζω να πάμε στα play off, να τα δώσουμε όλα και να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε…».

Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να διεκδικήσει φέτος τον τίτλο του πρωταθλητή. Είναι αυτό το διάστημα μία περίοδος στην οποία θέλετε να «χτίσετε» την ομάδα για την επόμενη σεζόν και μέσω των play off να δείξετε στους τρεις μεγάλους ανταγωνιστές σας ότι του χρόνου θα είστε «εκεί», σαν διεκδικητές του πρωταθλήματος;

«Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την περίοδο γι’ αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε για το άμεσο μέλλον της ομάδας, για την επόμενη σεζόν. Δεν έχουμε κάνει προετοιμασία με τον σημερινό προπονητή μας (σ.σ. Ράφα Μπενίτεθ) και μπορούμε μέσα από μία τέτοια διαδικασία να πάρουμε πολλά πράγματα, να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την εικόνα μας ως ομάδα».

Στην Ευρώπη ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα η σειρά αγώνων με την Μπέτις στους «16» του Europa League. Μία ομάδα που έρχεται απ’ τα υψηλά στρώματα της LaLiga και δείχνει το φαβορί.

«Έχουμε δείξει φέτος, ιδίως στον αγώνα με τη Ρόμα όταν αγωνιστήκαμε έχοντας μόλις 13 παίκτες της πρώτης ομάδας διαθέσιμους λόγω τραυματισμών και τιμωριών, πως δεν φοβόμαστε και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε ομάδα. Είναι τιμή για εμάς που βρισκόμαστε σ’ αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Δεν φοβόμαστε παρά το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας μία πολύ καλή ομάδα που παίζει σ’ ένα απ’ τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Θα δώσουμε ότι καλύτερο έχουμε μέσα στο γήπεδο για την πρόκριση και πιστεύω πολύ πως μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα…».