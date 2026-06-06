Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: «Αιώνιος πόλεμος» και στις… ανακοινώσεις

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο «πόλεμος ανακοινώσεων» μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, μετά τον χθεσινό δεύτερο τελικό της Greek Basketball League, κατά τον οποίο οι πράσινοι ισοφάρισαν σε 1-1, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 68-58 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω καταγγελίας που κατέθεσε το Σάββατο στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ζητεί την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Όλα αυτά ενώ δεν έχει περάσει ούτε ένα 24ωρο από τον δεύτερο τελικό της GBL και την είσοδο του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.

Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια ενός time out λίγο πριν τη λήξη της 2ης περιόδου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως καταγράφηκε στο Φύλλο Αγώνα από τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης:

«Κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ 33.4” πριν τη λήξη του Β’ Τετάρτου ο Κος Γιαννακόπουλος Δημήτριος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος καθόταν στα court side seats εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, κινούμενος απειλητικά εναντίον των διαιτητών και χειρονομώντας διαρκώς φτάνοντας στο σημείο που ήταν οι διαιτητές πλησίασε στα δύο μέτρα προς αυτούς και είπε τα εξής: “Δεν δίνετε τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα… Στο σημείο αυτό ο αγώνας διεκόπη για τέσσερα λεπτά, απευθυνθήκαμε άμεσα στον κομισάριο και δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από τον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα έγινε προειδοποίηση στην επόμενη εισβολή του οποιουδήποτε, ο αγώνας θα διακοπεί οριστικά“».

Η «απάντηση» του Παναθηναϊκού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν έμεινε… άπραγη μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός και απάντησε με βέλη εναντίον του Νίκου Λεπενιώτη και του Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά το κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι «πράσινοι»:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μ… φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή».

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε ένα βίντεο από φραστικό επεισόδιο μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Σάββα Αρώνη, λίγο πριν από την flash interview του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ στα social media αποτυπώνονται τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του προπονητή του Ολυμπιακού και του Σάββα Αρώνη στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια και λίγο πριν πάει ο Μπαρτζώκας στην Flash Intrerview.



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ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ο influencer σε δράση»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) ένα βίντεο με το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη διάρκεια του Game 2.

«Ο influencer σε δράση, Vol. άπειρο» γράφει η λεζάντα.