Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» στέψη ή «πράσινη» ισοφάριση στο T-Center;

Mε τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού, το τζάμπολ (10/6, 21:00) του 4ου τελικού, στο Telekom Center Athens, ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» θα μπορούσε ν’ αποδειχτεί είτε «ερυθρόλευκο» ματς τίτλου είτε «πράσινη» ισοφάριση. Στην τελευταία περίπτωση, που ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2, τότε το Game 5, θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/6), στις 18:00, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο 3ος τελικός, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (8/6) στο ΣΕΦ ήταν ο καλύτερος ποιοτικά από τους τρεις, με υψηλό θέαμα και σκορ, όπως φαίνεται και από την επικράτηση με 102-92 της ομάδας του Πειραιά έναντι των «πρασίνων». Σε μία τεταμένη ατμόσφαιρα και φέτος ανάμεσα στις δύο ομάδες και με τις τιμωρίες από τη ΔΕΑΒ και τον αθλητικό δικαστή να έχουν ήδη επιβληθεί για αμφότερες, το στοίχημα είναι και αυτή τη φορά, νικητής να βγει ο αθλητισμός.

Ο γηπεδούχος στο Game 4 Παναθηναϊκός, έχοντας κατακτήσει μόνο το Κύπελλο Ελλάδας για το 2026, έχει στόχο να… σώσει την αξιοπρέπειά του κατακτώντας το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Και καθώς ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1, οι «πράσινοι» γνωρίζουν πως το βράδυ της Τετάρτης (10/6) δίνουν έναν αγώνα… δίχως αύριο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 2-2 στο Game 4, για να διεκδικήσει το 42ο «πράσινο» Πρωτάθλημα Ελλάδας στο ΣΕΦ το Σάββατο (13/6).

Πρωταθλητής Ευρώπης 2026 ο Ολυμπιακός και για 4η φορά στην Ιστορία, έχει αποδείξει πως δεν έμεινε από… κίνητρο, ούτε από ενέργεια, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχουν υπερασπιστεί την έδρα τους στα δύο ματς του ΣΕΦ και να θέλουν ν’ αλώσουν το T-Center για πρώτη φορά στους τελικούς, ώστε να ξεκινήσουν διακοπές την Πέμπτη (11/6). Ο Ολυμπιακός έφθασε στους τελικούς αήττητος (24/24 στην κανονική περίοδο και 4/4 στα πλέι οφ, δηλαδή με 28/28). Ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 2-0 τον Κολοσσό Ρόδου στην προημιτελική φάση και με 2-0 την ΑΕΚ στην ημιτελική φάση της GBL. Η μοναδική ήττα του αυτή τη σεζόν στην GBL ήρθε στον 2ο τελικό, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θέλει να προσθέσει το 16ο τρόπαιο Πρωταθλητή Ελλάδας στο παλμαρέ του. Έχοντας κατακτήσει το Super Cup 2025 στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο και τη Euroleague, η ομάδα του Πειραιά διεκδικεί τον 3ο τίτλο της σεζόν, έχοντας δει τον Παναθηναϊκό να κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας για το 2026.

Mόνο τρεις φορές στις χρονιές των δέκα ελληνικών τροπαίων Euroleague/Κυπέλλου Πρωταθλητριών πριν από το 10ο φετινό, ο Πρωταθλητής Ευρώπης δεν κατάφερε να σηκώσει και την κούπα της Α1 ανδρών/Greek Basketball League: To 1996, το 2002 και το 2013.

ΤΙΤΛΟΙ ΟΛΥΜΠΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

Τα 15 πρωταθλήματα Ελλάδας του Ολυμπιακού είναι τα εξής: 1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025

O Παναθηναϊκός μετρά 41 πρωταθλήματα Ελλάδας έχοντας αναδειχτεί Πρωταθλητής Ελλάδας τελευταία φορά το 2024. Τα 41 πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού (1921 δεν είναι επίσημος, 1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-1 ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ 2025-26

Την τρέχουσα σεζόν, ο Ολυμπιακός επικράτησε και εντός και εκτός έδρας του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Πειραιά νίκησε με 90-86 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική και με 101-94 στο T-Center για την 23η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός έκανε και το 2-0 στη Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε με 87-82 μέσα στο Τ-Center για την 19η αγωνιστική και με 86-80 στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική.

Οι δύο μοναδικές φορές που ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού αυτή τη σεζόν ήταν στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης («Δύο Αοράκια», με 79-68 και στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για 22η φορά στην Ιστορία του, καθώς και στον 2ο τελικό (68-58) στο T-Center.

O Παναθηναϊκός δεν μετείχε στο Super Cup, στη Ρόδο, τον Σεπτέμβριο του 2025.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

O Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο για τον 4ο τελικό, καθώς υπέστη υποτροπή στην πελματιαία απονευρωσίτιδα κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού, στο ΣΕΦ, τη Δευτέρα (8/6). Ο διεθνής φόργουορντ είχε αγωνιστεί τόσο στον δεύτερο όσο και στον τρίτο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό κάνοντας χρήση ενέσιμης αγωγής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους έντονους πόνους. Όσον αφορά στον Κώστα Σλούκα και τον Τσεντί Όσμαν, η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί ανήμερα του αγώνα (10/6), όταν και θα ξεκαθαρίσει εάν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

Στον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν γνωρίζει, αν μπορεί να υπολογίζει στον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ανήμερα του 4ου αγώνα, ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά θα έχει καλύτερη εικόνα και ανάλογα με το τι θα εισηγηθεί το ιατρικό τιμ, θα αποφασιστεί αν ένας εκ των δύο ή και οι δύο, θα βρεθούν στη δωδεκάδα, για το ματς… που θα μπορούσε να αποδεχτεί… ματς τίτλου.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν έχει αγωνιστεί στα πρώτα τρία παιχνίδια της σειράς των τελικών λόγω τενοντίτιδας στο δεξιό γόνατο, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου δεν αγωνίστηκε στον 3ο τελικό λόγω προβλήματος στη μέση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην γίνει ομαδική προπόνηση την Τρίτη (9/6), αλλά όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στους πρώτους τρεις τελικούς της Greek Basketball League και το υπόλοιπο πρόγραμμα έχουν ως εξής:

GREEK BASKETBALL LEAGUE

ΠΛΕΙ ΟΦ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

1ος ΤΕΛΙΚΟΣ (3/6/2026) – Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-76 (1-0)

2ος ΤΕΛΙΚΟΣ (5/6/2026) – Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 68-58 (1-1)

3ος ΤΕΛΙΚΟΣ (8/6/2026) – Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 102-92 (2-1)

4ος ΤΕΛΙΚΟΣ (10/6/2026) – Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 21:00

5ος ΤΕΛΙΚΟΣ (13/6/2026)* εάν χρειαστεί – Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 18:00

Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες

ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

1927-28: Ηρακλής

Ηρακλής 1928-29: Πανελλήνιος

Πανελλήνιος 1929-30: Άρης

Άρης 1931-34: Δεν έγινε

Δεν έγινε 1934-35: Ηρακλής

Ηρακλής 1935-36: Νήαρ Ηστ

Νήαρ Ηστ 1936-37: Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αθηνών 1937-38: Δεν έγινε

Δεν έγινε 1938-39: Πανελλήνιος

Πανελλήνιος 1939-40: Πανελλήνιος

Πανελλήνιος 1941-45: Δεν έγινε

Δεν έγινε 1945-46: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1946-47: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1947-48: Δεν έγινε

Δεν έγινε 1948-49: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 1949-50: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1950-51: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1951-52: Δεν έγινε

Δεν έγινε 1952-53: Πανελλήνιος

Πανελλήνιος 1953-54: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1954-55: Πανελλήνιος

Πανελλήνιος 1955-56: Δεν έγινε

Δεν έγινε 1956-57: Πανελλήνιος

Πανελλήνιος 1957-58: ΑΕΚ

ΑΕΚ 1958-59: ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ 1959-60: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 1960-61: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1961-62: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1962-63: ΑΕΚ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

1963-64: ΑΕΚ

ΑΕΚ 1964-65: ΑΕΚ

ΑΕΚ 1965-66: ΑΕΚ

ΑΕΚ 1966-67: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1967-68: ΑΕΚ

ΑΕΚ 1968-69: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1969-70: ΑΕΚ

ΑΕΚ 1970-71: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1971-72: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1972-73: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1973-74: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1974-75: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1975-76: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 1976-77: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1977-78: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 1978-79: Άρης

Άρης 1979-80: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1980-81: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1981-82: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1982-83: Άρης

Άρης 1983-84: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1984-85: Άρης

Άρης 1985-86: Άρης

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

1986-87: Άρης

Άρης 1987-88: Άρης

Άρης 1988-89: Άρης

Άρης 1989-90: Άρης

Άρης 1990-91: Άρης

Άρης 1991-92: ΠΑΟΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΑΝΔΡΩΝ

1992-93: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 1993-94: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 1994-95: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 1995-96: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 1996-97: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 1997-98: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1998-99: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 1999-00: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2000-01: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2001-02: ΑΕΚ

ΑΕΚ 2002-03: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2003-04: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2004-05: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2005-06: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2006-07: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2007-08: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2008-09: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2009-10: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2010-11: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2011-12: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 2012-13: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2013-14: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2014-15: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 2015-16: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 2016-17: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2017-18: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2018-19: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2019-20: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2020-21: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2021-22: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 2022-23: Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 2023-24: Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός 2024-25: Ολυμπιακός

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ