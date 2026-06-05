Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Εύκολο 1-1 οι «Πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στον δεύτερο τελικό και επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά των τελικών.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, επέβαλαν τον ρυθμό τους και έφτασαν σε μία σημαντική νίκη στην έδρα τους. Η ομάδα βρήκε λύσεις στην επίθεση, περιόρισε τα δυνατά σημεία του Ολυμπιακού και έφερε ξανά τη σειρά σε ισορροπία.

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος είχε αρνητικό ρόλο στον πρώτο τελικό, αλλά αυτή τη φορά σημείωσε 23 πόντους και πέτυχε κρίσιμα καλάθια. Με την εμφάνισή του, ο παίκτης συνέβαλε καθοριστικά στην αντίδραση που έδειξε η ομάδα του στο δεύτερο παιχνίδι.